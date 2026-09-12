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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: रिश्वत के बदले बेटी भेजने का आरोप, लेखपाल पर जांच में क्या मिला?

यूपी: रिश्वत के बदले बेटी भेजने का आरोप, लेखपाल पर जांच में क्या मिला?

रायबरेली में एक लेखपाल पर महिला ने रिश्वत न देने के बदले बेटी को उसके पास भेजने का आरोप लगाया है. हालांकि प्रशासन ने जांच के बाद आरोपों को निराधार बताया है.

Written By : डॉ पंकज सिंह, रायबरेली |  Updated at : 12 Sep 2026 09:09 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक गरीब परिवार की मजबूरी का कथित फायदा उठाने का गंभीर मामला सामने आया है. दरअसल बरसात में घर गिरने के बाद सरकारी मदद के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में क्षेत्रीय लेखपाल पर एक शर्मनाक आरोप लगा है. पीड़िता द्वारा रिश्वत देने में असमर्थता जताने पर कथित रूप से उसकी बेटी को अपने पास भेजने का गंभीर आरोप लेखपाल पर लगाया गया है.  

वहीं ग्रामीण, ग्राम प्रधान व स्वयं उसके पिता की मानें तो यह आरोप सरासर निराधार वा झूठे है. मामला सरेनी थाना क्षेत्र के मलके गांव का बताया जा रहा है. गांव की रहने वाली पीड़िता सुमन का घर बरसात में गिर गया था. उसने बताया कि सरकारी सहायता के लिए रिपोर्ट लगाने के एवज में क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगी गई. 

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जब पीड़िता ने रिश्वत देने में असमर्थता जताई और कहा कि मैं गरीब इंसान हूं मेरे पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है तो कथित रूप से क्षेत्रीय लेखपाल ने पीड़िता से रिश्वत के बदले अपनी बेटी भेजने की बात कही.

पीड़िता की मानें तो इससे क्षुब्ध होकर जब उप जिलाधिकारी लालगंज के पास शिकायत लेकर पहुंची तो उप जिलाधिकारी लालगंज ने कार्रवाई करने की बजाय हंसते हुए प्रकरण को नजरअंदाज कर दिया. लेकिन जैसे ही यह मामला तूल पकड़ा तुरंत जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. 

जिला प्रशासन ने जारी किया प्रेस नोट

जिला प्रशासन ने प्रेस नोट जारी करके बताया की मामले की जांच कमेटी बना कर कराई गई, जिसमें जांच कमेटी पीडिता के गांव पहुंची जहां लोगों ने लेखपाल पर लगाए गए आरोप को निराधार बताया और पीड़िता भी लगाए गए आरोपों की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी. लिहाजा लेखपाल पर लगाए गए आरोप निराधार साबित हुए. 

ग्रामीण बुद्धि लाल, ग्राम प्रधान रामनरेश की मानें तो लेखपाल पर लगाए गए आरोप गलत हैं. पीड़िता के पति व लड़की के पिता बाबूलाल की मानें तो लड़की गलत है और लेखपाल पर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं.

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About the author डॉ पंकज सिंह, रायबरेली

उत्तर प्रदेश के रायबरेली की राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं. स्पष्ट सोच और अभिव्यक्ति, पूर्वाग्रह न दिखा कर निष्पक्षता, तथ्यों की दोबारा जांच करके सटीकता निकालना खासियत है.
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Published at : 12 Sep 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RaeBareli News
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