हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से राहुल गांधी ने दिल्ली में की मुलाकात, दिया पूरी मदद का भरोसा

रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि के परिवार से आज शनिवार (29 नवंबर) को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दस जनपद पर मुलाकात की. इस दौरान हरिओम के माता-पिता और छोटी बहन उनसे मिलने पहुंचे थे. राहुल गांधी ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो उनका लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और परिवार को न्याय दिलाएंगे.

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरिओम की छोटी बहन ने उन्हें धन्यवाद दिया. हरिओम की बहन ने कहा कि "हम राहुल गांधी से मिलने और उनका धन्यवाद करने जनपथ आए थे. हमारे मुश्किल समय में वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, शुरू से अंत तक की लड़ाई वहीं लड़ रहे हैं तो हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं.

उन्होंने कहा कि हमारी उनसे कोई मांग नहीं थी. हम सिर्फ उन्हें धन्यवाद देना चाहते है. इस मामले में कुछ को गिरफ़्तार किया गया है वो जेल के अंदर है. अभी कार्रवाई की जा रही है. देखते है आगे क्या होता है. उन्होंने कहा है कि आप परेशान न हो, हम आपके साथ खड़े हैं. सारी लड़ाई हम आपके साथ लड़ेंगे.

हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर हुई थी हत्या

बता दें कि हरिओम वाल्मीकि की दो अक्टूबर को रायबरेली में पीट-पीट कर हत्या दी गई थी. आरोपी जब उसकी पिटाई कर रहे थे तो उसने अपनी जान बचाने के लिए राहुल गांधी का नाम लिया था लेकिन फिर भी आरोपी उसे मारते रहे, जिससे उसकी मौत हो गई.

इस घटना के बाद जमकर बवाल देखने को मिला था. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरिओम वाल्मीकि के घर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पूरी घटना के बारे में जानकारी ली थी. इस दौरान राहुल गांधी ने दलितों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया था. उन्होंने आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की थी. जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी देखने को मिली थी.

