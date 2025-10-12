रायबरेली: हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले मंत्री असीम अरुण, नौकरी और पेंशन का किया वादा

उतर प्रदेश के रायबरेली में एक अक्टूबर की रात दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट-पीटकर की गई निर्मम हत्या के बाद अब सरकार की सक्रियता दिख रही है. इसी कड़ी में शनिवार दोपहर कैबिनेट मंत्री असीम अरुण और राकेश सचान पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और 13.5 लाख की तत्काल राहत राशि पीड़ित परिवार को प्रदान की, साथ ही पीड़ित परिवार को पेंशन और नौकरी देने का आश्वाशन दिया.

कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने कहा कि इस मामले में अब तक एक दर्जन गिरफ्तारियां हो चुकीं हैं. कुल 21 लोग नामजद हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा. पैरवी कर सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाएगी. इसके साथ ही असीम अरुण ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए समजवादी विचारधार से दूर जाने का आरोप लगया. बोले कि अब उनकी प्राथमिकता अमीर लोग हैं.

पत्नी और पिता में बराबर राशि बंटेगी

दोनों मंत्रियों ने पीड़ित परिवार को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है. मंत्री असीम अरुण ने कहा कि चूंकि मृतक की पति अपने मायके में रह रहीं हैं, लो जो भी लाभ हैं उन्हें मिलेंगे. फिर भी उनके पिता को भी जो भी उचित व्यवस्था होगी किया जाएया. इसके अलावा उन्होंने मृतक हरिओम की बेटी और बेटे को आउटसोर्सिंग के जरिए जल्द बेहतर नौकरी का वादा किया और पेंशन भी दिलवाने की बात कही.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में 21 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, किसी को भी रियायत नहीं है. कानून के जरिये इन्हें कठोर सज़ा दिलवाई जाएगी. गांवों में ड्रोन और चोर की अफवाहों को उन्होंने साजिश करार दिया, बोले कुछ लोगों की इस सरकार में दाल नहीं गल रही, इसलिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं.

अखिलेश यादव समाजवाद से भटके

कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने लखनऊ में जय प्रकाश नारायण पार्क पर राजनीति करने पर अखिलेश यादव के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जयप्रकाश नारायण जी यानी समाजवादी नेता, जिन्होंने गरीबों के लिए काम किया, समानता के लिए काम किया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार, अत्याचार, इमरजेंसी के दौरान खासकर विरोध किया. आज अखिलेश यादव जी ने एक योजना बनाई और एक अमीर लोगों के खेलने-कूदने का क्लब बनाया, जिसके ऊपर हेलीपैड बनाया, उसमें कोई शायद 10वीं-9वीं मंज़िल पर स्विमिंग पूल बनाया, फाइव स्टार के कमरे बनाए. क्या यह समाजवादी योजना होती है ?

उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार सबको सतह लेकर चल रही है, प्रधानमंत्री आवास देती है, जहां हम लोग खड़े हैं यहां भी प्रधानमंत्री आवास परिवार को मिला है. 80 करोड़ थालियों में रोज हम राशन परोसते है. यह सही मायने में गरीबों की योजना होती है, समाजवादी योजना होती है. यह हेलीपैड, स्विमिंग पूल जैसी योजनाएं ये समाजवाद के छलावा हैं.