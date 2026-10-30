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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआर.के.सिन्हा और शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन, CM योगी ने जताया शोक

आर.के.सिन्हा और शिवराज सिंह चौहान की मां का निधन, CM योगी ने जताया शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 30 Oct 2026 06:47 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

समाजसेवा व संगठन के प्रति नहीं भुलाया जा सकता सिन्हा का योगदान

उन्होंने कहा कि समाज सेवा और संगठन के प्रति सिन्हा का अमूल्य योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा. प्रभु राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने चरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुःख सहन करने की शक्ति दें.

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भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के शुरुआती दौर के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे सिन्हा ने शुक्रवार 30 अक्टूबर को 75 वर्ष की आयु में अपने नोएडा स्थित आवास पर अंतिम सांस ली. वह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी माने जाते थे. वह साल 2014 से 2020 तक बिहार से राज्यसभा सदस्य रहे.

शिवराज सिंह चौहान की मां के निधन पर भी जताया शोक

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पूज्य माता के निधन पर भी शोक जताया और उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं. प्रभु राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.

Published at : 30 Oct 2026 06:47 PM (IST)
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