हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: PM मोदी की अपील पर CM पुष्कर सिंह धामी बोले- 'जो इस देश से प्यार करता है...'

उत्तराखंड: PM मोदी की अपील पर CM पुष्कर सिंह धामी बोले- 'जो इस देश से प्यार करता है...'

Uttarakhand News In Hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से देशवासियों को एक बड़ा संदेश दिया. पीएम के इस संदेश को सीएम धामी ने धरातल पर उतारने के लिए लोगों से अपील कर दी है.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 May 2026 07:51 PM (IST)
Preferred Sources

वैश्विक उथल-पुथल के इस दौर में जब पश्चिमी देशों में तनाव चरम पर है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से देशवासियों को एक बड़ा संदेश दिया. उन्होंने ऊर्जा संसाधनों की बचत और स्वदेशी को अपनाने की अपील करते हुए देश की आत्मनिर्भरता की नींव और मजबूत करने का आह्वान किया.

प्रधानमंत्री के इस संदेश को उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्परता से आगे बढ़ाया. उन्होंने कहा कि यह केवल एक सरकारी अपील नहीं, बल्कि हर उस नागरिक की जिम्मेदारी है जो इस देश से प्यार करता है.

बांदा में मदर्स डे पर कातिल बना बेटा, मां को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, भाई की भी कर दी हत्या

राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना जरूरत- सीएम धामी

मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है. उन्होंने जनता से कुछ ऐसे व्यावहारिक कदम उठाने की अपील की जो देखने में भले ही छोटे लगें, लेकिन मिलकर देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल सकते हैं.

सीएम धामी ने आगे कहा कि जब तक बेहद जरूरी न हो अनावश्यक विदेश यात्राओं से परहेज करें. उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल की खपत घटाने के लिए निजी वाहन की जगह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को खरीदारी में पहली प्राथमिकता दें.

उन्होंने कहा कि एक साल तक सोने के गहनों की खरीद से बचें, ताकि विदेशी मुद्रा बचे. खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें. खाद्य तेल का संयमित उपयोग करें और बर्बादी रोकें. घर और दफ्तर में बिजली की बचत को आदत बनाएं.

'वोकल फॉर लोकल' नारा नहीं अब निर्णय बनाना होगा-सीएम धामी

मुख्यमंत्री ने कहा  कि अगर हम सब मिलकर ये छोटे-छोटे संकल्प ले लें, तो देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान किसी बड़े निवेश से कम नहीं होगा. धामी ने जोर देकर कहा कि आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे संकल्प तब तक कागजों पर ही रहेंगे जब तक हर नागरिक इन्हें अपने रोजमर्रा के फैसलों में नहीं उतारता. 

बाजार से खरीदारी करते वक्त अगर हम एक बार यह सोच लें कि जो चीज हम खरीद रहे हैं वह देश में बनी है या नहीं तो यही सोच एक क्रांति बन सकती है. उन्होंने उत्तराखंड की जनता पर विशेष भरोसा जताया और कहा कि देवभूमि के लोग हमेशा से राष्ट्रीय संकट की घड़ी में सबसे आगे खड़े रहे हैं. यहां की जनता प्रधानमंत्री के इस आह्वान को महज एक अपील नहीं, बल्कि जन आंदोलन का रूप देगी.

नागरिक सहभागिता ही असली ताकत

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की राह पर तेज कदमों से बढ़ रहा है. सरकार अपनी तरफ से नीतियां बना रही है, योजनाएं चला रही है, लेकिन इस सफर को मंजिल तक पहुंचाने के लिए हर नागरिक की भागीदारी अनिवार्य है. देश को इस वक्त बड़े नेताओं के बड़े भाषणों से नहीं, बल्कि आम नागरिकों के छोटे-छोटे फैसलों से ताकत मिलेगी.

UP News: उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर! मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत

Published at : 11 May 2026 07:51 PM (IST)
Tags :
Dehradun News NARENDRA MODI UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड: PM मोदी की अपील पर CM पुष्कर सिंह धामी बोले- 'जो इस देश से प्यार करता है...'
उत्तराखंड: PM मोदी की अपील पर CM पुष्कर सिंह धामी बोले- 'जो इस देश से प्यार करता है...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बांदा में मदर्स डे पर कातिल बना बेटा, मां को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, भाई की भी कर दी हत्या
बांदा में मदर्स डे पर कातिल बना बेटा, मां को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, भाई की भी कर दी हत्या
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर! मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश में तेज रफ्तार कार ने मचाया कहर! मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP School News: यूपी में शिक्षकों की छुट्टियों पर आया नया नियम! बिना अनुमति जिला छोड़ना पड़ेगा भारी
यूपी में शिक्षकों की छुट्टियों पर आया नया नियम! बिना अनुमति जिला छोड़ना पड़ेगा भारी
Advertisement

वीडियोज

थलापति विजय के CM बनते ही Trisha Krishnan का वायरल पोस्ट, “The love is always louder” ने बढ़ाई dating rumours
Splitsvilla फेम Preet Singh ने खोले शो के बड़े secrets, fake fame, प्यार और heartbreak पर खुलकर की बात
Somnath Amrit Mahotsav: PM Modi ने सरदार वल्लभभाई पटेल को किया याद | Gujarat | BJP | Breaking
Somnath Amrit Mahotsav: Air Force planes created a 'heart' from smoke during Somnath festival
Thalapathy Vijay Car Collection, Swift से BMW i7 तक | Actor से Leader की Journey #vijay #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय
दिलीप घोष को ग्रामीण विकास, अग्निमित्रा को महिला कल्याण... शुभेंदु कैबिनेट में जानें किसे कौन सा मंत्रालय
बिहार
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
'30 दिन में हो शिकायत का समाधान नहीं तो 31वें दिन अधिकारी सस्पेंड', CM सम्राट चौधरी का फरमान
आईपीएल 2026
'उसे वहीं मरने दो', क्रुणाल पांड्या पर CSK के दिग्गज ने कमेंट्री करते हुए दिया बयान; मचा बवाल तो...
'उसे वहीं मरने दो', क्रुणाल पांड्या पर CSK के दिग्गज ने कमेंट्री करते हुए दिया बयान; मचा बवाल तो...
टेलीविजन
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
तारक मेहता की माधवी भिड़े की बेटी है इतनी खूबसूरत, 'सोनू' को भी भूल जाएंगे आप
इंडिया
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
हाथ जोड़े, गले मिले और दी शुभकामनाएं, सीएम की शपथ के बाद स्टालिन से विजय की पहली मुलाकात, क्या हुई बात?
इंडिया
Explained: किन पार्टियों ने अपने पहले चुनाव में सरकार बनाई? प्रफुल्ल महंत से लेकर विजय थलापति तक पहली बार बने CM
किन पार्टियों ने पहले चुनाव में सरकार बनाई? प्रफुल्ल महंत से विजय थलापति तक पहली बार बने CM
ट्रेंडिंग
Plane बना Wedding Hall! 36000 फीट की ऊंचाई पर बारातियों ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
Plane बना Wedding Hall! 36000 फीट की ऊंचाई पर बारातियों ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
फूड
Karela Bitterness Removal Tips: करेला कड़वा है... अब नहीं चलेगा बच्चों का यह बहाना, इस ट्रिक से बनाएंगे तो खत्म हो जाएगी कड़वाहट
करेला कड़वा है... अब नहीं चलेगा बच्चों का यह बहाना, इस ट्रिक से बनाएंगे तो खत्म हो जाएगी कड़वाहट
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget