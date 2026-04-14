उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगामी 16 अप्रैल से संसद में प्रस्तावित नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सत्र से पहले एक अहम पहल की है. राज्य के सभी सांसदों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदेश अध्यक्षों को पत्र भेजा है. इस पत्र के माध्यम से उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर व्यापक सहमति बनाने और संसद में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है.

मुख्यमंत्री धामी ने अपने पत्र में कहा कि 16 अप्रैल से संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष विमर्श के लिए एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने और देश की आधी आबादी को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक अवसर बताया. उन्होंने कहा कि एक समावेशी समाज का निर्माण तभी संभव है, जब महिलाओं को समान अवसर मिलें और वे नेतृत्व की भूमिकाओं में आगे आएं.

महिलाओं की उपलब्धियों का धामी ने किया उल्लेख

जानकारी के अनुसार, धामी ने अपने पत्र में देश की महिलाओं की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि आज भारतीय महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर खेल, सशस्त्र बलों से लेकर स्टार्टअप्स तक हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं. उनकी बढ़ती भागीदारी समाज में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है और इसे और मजबूत करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में सभी दलों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन को भारतीय लोकतंत्र की ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इस कानून के क्रियान्वयन को लेकर संसद में पहले भी विचार-विमर्श हो चुका है और अब समय आ गया है कि इसे पूरी भावना के साथ लागू किया जाए. उन्होंने जानकारी दी कि 2029 के लोकसभा चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के प्रावधानों को लागू करने के बाद ही कराने का निर्णय लिया गया है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थाओं में नई ऊर्जा का संचार होगा.

राज्य में मातृशक्ति को हमेशा से दिया जाता है सम्मान

उत्तराखंड के संदर्भ में इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मातृशक्ति को हमेशा से सम्मान दिया जाता रहा है. खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाएं परिवार और समाज की मजबूत आधारशिला रही हैं. उन्होंने कहा कि यह अधिनियम राज्य की महिलाओं के लिए राजनीति, समाज सेवा, शिक्षा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खोलेगा.

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लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेगी महिलाओं की भागीदारी

धामी ने यह भी बताया कि राज्य में पंचायती राज संस्थाओं, नगर निकायों और सहकारी संस्थाओं में महिला आरक्षण के सफल क्रियान्वयन ने एक मजबूत महिला नेतृत्व तैयार किया है, जो अब राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने विश्वास जताया कि संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेगी, बल्कि समाज की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेगी.

अंत में मुख्यमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से इस विषय पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहमति बनाने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी एक दल या व्यक्ति का नहीं, बल्कि देश की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान और सशक्त भविष्य से जुड़ा हुआ है. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सभी मिलकर इस ऐतिहासिक बदलाव को साकार करेंगे और महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे.

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