शीतकालीन चारधाम यात्रा: उत्तराखंड सरकार का श्रद्धालुओं को तोहफा, होटलों में 50% की मिलेगी छूट

शीतकालीन चारधाम यात्रा: उत्तराखंड सरकार का श्रद्धालुओं को तोहफा, होटलों में 50% की मिलेगी छूट

Chardham Winter Yatra 2025: उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा के बीच जीएमवीएन के होटलों में पर्यटकों को भारी छूट मिलेगी. पर्यटकों को सरकार की तरफ यह खास तोहफा दिया गया है.

By : दानिश खान | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 22 Oct 2025 07:11 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के लिए यात्रियों को बड़ा तोहफा दिया है. गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) ने अपने होटलों में 50 प्रतिशत किराया छूट देने की घोषणा की है.  यह छूट उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में जीएमवीएन के सभी अतिथि गृहों और आवासीय इकाइयों पर लागू होगी. इस निर्णय से तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में शीतकालीन पर्यटन को भी नई ऊर्जा मिलेगी.

सीएम धामी ने दिए निर्देश 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जीएमवीएन के निदेशक प्रत्यूष सिंह ने मंगलवार (21 अक्टूबर) को यह आदेश जारी किया. निगम की ओर से बताया गया कि यह निर्णय शीतकालीन चारधाम यात्रा को आकर्षक बनाने के उद्देश्य से लिया गया है.

हर साल गर्मियों में चारधाम यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं, जबकि सर्दियों में धामों के कपाट बंद होने के बाद देव प्रतिमाओं को शीतकालीन गद्दियों पर लाया जाता है. सरकार चाहती है कि इस अवधि में भी श्रद्धालु देव दर्शन कर सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिले.

शीतकालीन चारधाम यात्रा के दौरान की जाती है पूजा-अर्चना

शीतकालीन चारधाम यात्रा के तहत उत्तरकाशी जिले के खरसाली गांव में यमुनोत्री धाम, जबकि मुखवा गांव में गंगोत्री धाम की पूजा-अर्चना की जाती है. इसी तरह रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ की पूजा होती है. 

वहीं, चमोली जिले के ज्योर्तिमठ स्थित नृसिंह मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और पाण्डुकेश्वर मंदिर में भगवान बदरीनाथ की शीतकालीन पूजा-अर्चना की जाती है.

जीएमवीएन की ओर से दी गई यह जानकारी 

जीएमवीएन ने बताया कि, निगम की ओर से यात्रियों के आवास और भोजन की बेहतर व्यवस्था की जाएगी. साथ ही, निगम होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और धार्मिक आयोजनों से रूबरू कराने के लिए विशेष यात्रा पैकेज भी तैयार किए जा रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से न केवल श्रद्धालुओं की सुविधाएं बढ़ेंगी बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. 

क्या बोले सीएम धामी?

मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि शीतकालीन चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है. सरकार का लक्ष्य है कि हर मौसम में राज्य में पर्यटन गतिविधियां जारी रहें, ताकि 'हर मौसम-हर धाम' की अवधारणा को साकार किया जा सके,जीएमवीएन की ओर से जारी 50 प्रतिशत छूट योजना आगामी शीतकालीन यात्रा सीजन में पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन अवसर साबित होगी.

Published at : 22 Oct 2025 07:11 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Uttarakhand Chardham Yatra 2025 Uttarakhand Winter Yatra 2025
Embed widget