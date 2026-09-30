पुरकाजी: 50,000 के करीब पहुंची BSP, मुस्लिम वोट पर बदला चुनावी खेल, 2027 में क्या होंगे समीकरण?

मुजफ्फरनगर जिले की पुरकाजी विधानसभा सीट एससी समाज के लिए आरक्षित सीट है. पुरकाजी विधानसभा सीट बिजनौर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. पुरकाजी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है. पुरकाजी सीट की विधानसभा संख्या 13 है. पुरकाजी एक एससी बाहुल्य सीट मानी जाती है.

2022 के विधानसभा चुनाव में पुरकाजी से सपा गठबंधन के तहत आरएलडी से अनिल कुमार चुनाव जीते. आरएलडी ने जब बीजेपी से गठबंधन किया तो अनिल कुमार को यूपी सरकार में मंत्री बना दिया गया. सपा ने पुरकाजी सीट आरएलडी के लिए छोड़ दी थी. बीजेपी ने प्रमोद उटवल को टिकट दिया था. बसपा ने सुरेन्द्र पाल सिंह और कांग्रेस ने दीपक कुमार को प्रत्याशी बनाया था.

2026 एसआईआर के बाद पुरकाजी विधानसभा सीट पर 3,14,209 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त पुरकाजी में 3,35,390 मतदाता थे. यानी लगभग 21,181 मतदाता घटे हैं.

साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पुरकाजी के चुनावी नतीजे क्या कहते हैं-

1. आरएलडी-सपा गठबंधन- 92,672

2. बीजेपी- 86,140

3. बसपा- 27,778

4. आसपा- 2,321

5. कांग्रेस- 1,762

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा गठबंधन से आरएलडी के अनिल कुमार ने बीजेपी के प्रमोद उटवल को 6,532 वोटों से हरा दिया था. सपा गठबंधन को 43.09 प्रतिशत और बीजेपी को 40.05 फीसदी वोट मिले थे. यानी बीजेपी और सपा के बीच 3.04 फीसदी वोटों का अंतर रहा. बीएसपी पुरकाजी में भी अपने मूल वोट का मामूली हिस्सा लेने में कामयाब रही और 12.91 फीसदी वोट ले आई. कांग्रेस से ज़्यादा वोट आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिले, लेकिन दोनों की ही जमानत जब्त हो गई.

2022 के बाद 2024 के चुनाव में आरएलडी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया.

2024 लोकसभा चुनाव में पुरकाजी सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. आरएलडी-बीजेपी गठबंधन- 77,298

2. सपा- 65,329

3. बसपा- 49,187

2024 के लोकसभा चुनाव में पुरकाजी सीट से आरएलडी-बीजेपी गठबंधन ने बढ़त बनाई. आरएलडी बीजेपी गठबंधन ने चंदन चौहान को टिकट दिया था, सपा ने दीपक सैनी और बसपा ने विजेन्द्र सिंह को टिकट दिया था. आरएलडी बीजेपी गठबंधन ने 11,969 वोटों से समाजवादी पार्टी को हरा दिया. बसपा को इस सीट पर लगभग 50 हजार वोट हासिल हो गए. 2024 के लोकसभा चुनाव में पुरकाजी सीट पर मुस्लिम मतदाता बसपा और सपा के बीच बंट गए थे. इसलिए बसपा ने यहां पर इतने वोट हासिल किए. बसपा ने जाट समाज का भी कुछ वोट लिया था.

पुरकाजी का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1 लाख

2. एससी- 70 हजार

3. जाट- 30 हजार

4. गुर्जर- 15 हजार

5. त्यागी- 17 हजार

6. पाल- 10 हजार

7. ब्राह्मण- 13 हजार

8. क्षत्रिय- 10 हजार

9.कश्यप- 18 हजार

10. सैनी- 8 हजार

11. वैश्य- 5 हजार

12. अन्य- 15 हजार

पुरकाजी विधानसभा सीट पर एससी और मुस्लिम मतदाता ही हार जीत तय करते हैं. हर पार्टी को यहां पर एससी उम्मीदवार ही उतारना होता है. ऐसे में जो एससी का वोट बड़ी संख्या में लाने में कामयाब होगा, वो यहां बाजी मार लेगा. कश्यप और जाट वोट भी हार जीत तय करता है.