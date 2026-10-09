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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड33 जनपदों में बाजरा,  25 जनपदों में मक्का और 13 जनपदों में होगी ज्वार की खरीद

33 जनपदों में बाजरा,  25 जनपदों में मक्का और 13 जनपदों में होगी ज्वार की खरीद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे में किसानों को भुगतान कराने का निर्देश दिया है. किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 09 Oct 2026 03:57 PM (IST)
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  खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत 'श्रीअन्न'  (मोटे अनाज) की खरीद 31 दिसंबर तक चलेगी. खाद्य व रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय के मुताबिक 'मोटे अनाज' में शामिल ज्वार (मालदांडी) का 4073, ज्वार (हाईब्रिड) का 4023 रुपये, बाजरा का 2900 और मक्का का 2410 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है. 

किसानों को 48 घंटे में भुगतान का निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 घंटे में किसानों को भुगतान कराने का निर्देश दिया है. किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा. किसान अपनी किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 18001800150 से मदद ले सकते हैं. इसके अलावा वे जिला खाद्य विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक से भी संपर्क साध सकते हैं. बिचौलियों को रोकने व पारदर्शिता बरतते हुए क्रय केंद्रों पर मोटे अनाज की खरीद ई-पॉप (इलेक्ट्रॉनिक प्वॉइंट ऑफ परचेज) डिवाइस के माध्यम से पहले की भांति किसानों का बायोमीट्रिक सत्यापन के जरिए ही होगी. 

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मक्का खरीद के लिए 25 जनपद प्रस्तावित  
मक्का खरीद 25 जनपदों में होगी. यह जनपद बुलंदशहर, बदायूं, हरदोई, उन्नाव, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बहराइच, गोंडा, देवरिया, बलिया, जौनपुर, मीरजापुर, सोनभद्र एवं ललितपुर हैं. 

बाजरा खरीद वाले 33 जनपद निर्धारित 
बुलंदशहर, रामपुर, संभल, अमरोहा, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, कासगंज, हाथरस, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, औरैया, कन्नौज, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, जालौन, चित्रकूट एवं हमीरपुर (कुल 33 जनपदों) में की जायेगी.

इन 13 जिलों में होगी ज्वार की खरीद 
बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, कानपुर नगर-देहात, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, मीरजापुर, जालौन, झांसी, फिरोजाबाद में ज्वार की खरीद होगी.

कुल क्रय केंद्र
बाजरा- 300 क्रय केंद्र 
ज्वार-80 क्रय केंद्र
मक्का- 75 क्रय केंद्र

खरीद का लक्ष्य
बाजरा खरीद-2.20 लाख मीट्रिक टन 
ज्वार खरीद-50 हजार मीट्रिक टन 
मक्का खरीद- 15 हजार मीट्रिक टन.

Published at : 09 Oct 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Yogi Adityanath UP NEWS Up Cabinet LUCKNOW NEWS States News
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