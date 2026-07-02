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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand News: प्रियंका गांधी की जेठानी के फार्महाउस पर कब्जा, कांग्रेस विधायक ने दी आत्मदाह की चेतावनी

Uttarakhand News: प्रियंका गांधी की जेठानी के फार्महाउस पर कब्जा, कांग्रेस विधायक ने दी आत्मदाह की चेतावनी

Uttarakhand News In Hindi: ऊधम सिंह नगर के किच्छा में सायरा वाड्रा के फार्म हॉउस पर कब्जा का मामले में कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और कार्यकर्ताओ ने धरना प्रदर्शन किया.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 02 Jul 2026 11:41 AM (IST)
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उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर के किच्छा में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी के फार्म हॉउस पर कब्जा का मामला सामने आया है. जानकारी मिलते ही कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ और कार्यकर्ताओ ने धरना प्रदर्शन करते हुए हंगामा शुरू कर दिया. किच्छा विधायक ने अधिकारियों को पत्र लिखकर भेजने के बाद आत्मदाह की चेतावनी भी दी है. 

विधायक तिलक राज सहित कई कांग्रेस नेता खान फार्म पर धरने पर बैठे

किच्छा के पिपलिया मोड़ स्थित खान फार्म पर कथित कब्जे को लेकर विवाद गहरा गया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा ने नसरिन सांगा पर फार्म पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया. विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

सायरा वाड्रा के समर्थन में किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ सहित कई कांग्रेस नेता खान फार्म के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए. सायरा वाड्रा का कहना है कि संबंधित फार्म उनकी बुआ की वसीयत के आधार पर उनके अधिकार में है, लेकिन नसरिन सांगा ने मजदूरों को हटाकर जबरन कब्जा कर लिया. वहीं, फार्म के अंदर मौजूद नसरिन सांगा ने सायरा वाड्रा, विधायक तिलक राज बेहड़ और अन्य कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए. दोनों पक्ष अपने-अपने दावों पर अड़े हुए हैं, जिसके चलते मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही.

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न्याय नहीं मिला तो जमीनों के विवाद में 'एक और जान जाएगी'- विधायक तिलक राज

धरने के दौरान विधायक तिलक राज बेहड़ ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि न्याय नहीं मिला तो जमीनों के विवाद में 'एक और जान जाएगी.' उन्होंने चेतावनी दी कि वह एक-दो दिन के भीतर जिले के सभी अधिकारियों के नाम लिखकर प्रदेश और केंद्र सरकार को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजेंगे और आत्मदाह की चेतावनी भी किच्छा विधायक द्वारा दी गई है. फिलहाल पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई थानों की फोर्स, पीएसी के जवानों की तैनाती की गईं है.

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Input By : विकास कुमार
Published at : 02 Jul 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
PRIYANKA GANDHI UTTARAKHAND NEWS Udham Singh Nagar News
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