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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ अग्निकांड पर प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल, बोलीं- 'मुआवजा, जांच और फिर सब भूल जाते हैं'

लखनऊ अग्निकांड पर प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल, बोलीं- 'मुआवजा, जांच और फिर सब भूल जाते हैं'

Lucknow Aliganj Fire: लखनऊ अग्निकांड की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ का दौरा बीच में ही छोड़कर राज्य की राजधानी लौट आए हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 22 Jun 2026 06:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलीगंज में हुए अग्निकांड में 15 छात्रों की मौत के बाद राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं हैं. लखनऊ अग्निकांड को लेकर शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हुए इस घटना पर दुख जताया है.

पूर्व सांसद और शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया,"एक और दिन, एक और आग. वही कहानी दोहराई जाती है - मुआवज़ा, जांच और फिर सब भूल जाते हैं. मैंने पिछले हफ़्ते मालवीय नगर में लगी आग के बाद इस बारे में बात की थी." 

इस घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि अग्निशमन विभाग को दोपहर करीब तीन बजे अलीगंज थाना क्षेत्र के उषा मेहता मार्ग पर स्थित एक कोचिंग संस्थान की इमारत में आग लगने की सूचना मिली थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग लगने के बाद कई लोग इमारत से बाहर निकलने में कामयाब रहे, जबकि कुछ अन्य लोगों के अंदर फंस गए.

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KGMU के ट्रॉमा सेंटर के CMS डॉ. प्रेम राज सिंह कहते हैं, "अस्पताल में कुल 21 लोगों को लाया गया, जिनमें से छह की हालत स्थिर है. एक बच्चा जो ऊपरी मंजिल से कूदा था, उसकी कमर में चोट आई है और वह भी स्थिर है. बाकी 15 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था. हम जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं और शवों को मुर्दाघर भेज रहे हैं. अस्पताल में बेड आरक्षित कर दिए गए हैं और दवाओं या बेड की कोई कमी नहीं है."

वहीं इस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताते हुए कहा कि लखनऊ में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना में अनेक लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करती हूं, मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं.

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Published at : 22 Jun 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chaturvedi Lucknow Fire UP NEWS
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