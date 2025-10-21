बुंलदशहर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, पुलिस ने एक घंटे में किया बरामद

यूपी के बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर क्षेत्र के डीएवी कॉलेज फ्लाईओवर के पास बने पेट्रोल पंप के सामने दिनदहाड़े दबंग कार सवारों ने एक प्रिंस नाम के युवक का अपहरण कर लिया गया. युवक ने दबंगों की गाड़ी आते देखते ही वहां से भागने का प्रयास किया. लेकिन कार सवार दबंगोंं ने युवक को भागते हुए पकड़ लिया और पीटते हुए सफेद रंग की आई20 कार में डालकर जबरन अपने साथ ले गए. युवक के अपहरण की पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पुलिस ने किया युवक को बरामद

घटना की सूचना अगवा हुए युवक के दोस्तों द्वारा कोतवाली नगर पुलिस को दी गई. सूचना पर थाना कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेन्द्र राठौर मौके पर पहुँचे और आनन फानन में सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और महज 1 घंटे के अंदर ही किडनेप हुए युवक प्रिंस को बरामद कर लिया.

वही दो युवकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक प्रिंस का सलेमपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसके चलते युवती की शादी भी टूट गई. जिससे खफा युवती के परिजनों द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया. वही पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों तनिष्क और विजय को हिरासत में ले लिया है.

आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

पूरे प्रकरण में पुलिस मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है. घटना की जानकारी देते हुए बुलंदशहर के एएसपी ऋजुल ने बताया कि थाना कोतवाली नगर पुलिस को की सूचना मिली थी. डीएवी फ्लाईओवर के पास बने पेट्रोल पंप से प्रिंस ठाकुर नाम के युवक को तनिष्क और विजय अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट करने के इरादे से अपने साथ ले गए हैं.

तनिष्क और विजय दोनों सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं. कोतवाली नगर पुलिस ने हरकत में आते ही युवक प्रिंस ठाकुर को बरामद कर लिया पूछताछ के दौरान के सामने आया है कि प्रिंस ठाकुर का सलेमपुर थाना क्षेत्र गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसके चलते उसे युवती की शादी भी टूट गई थी.

इसी वजह से परिजनों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है. घटना में शामिल दो लोगों को हिरासत में लिया गया है मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.