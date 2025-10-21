हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बुंलदशहर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, पुलिस ने एक घंटे में किया बरामद

बुंलदशहर में दिनदहाड़े युवक का अपहरण, पुलिस ने एक घंटे में किया बरामद

Bulandshahr News: सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और महज 1 घण्टे के अंदर ही किडनैप हुए युवक प्रिंस को बरामद कर लिया. इस मामले में दो गिरफ्तार किए हैं.

By : अनुभव शर्मा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 21 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के बुलंदशहर के थाना  कोतवाली नगर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब नगर क्षेत्र के डीएवी कॉलेज फ्लाईओवर के पास बने पेट्रोल पंप के सामने दिनदहाड़े दबंग कार सवारों ने एक प्रिंस नाम के युवक का अपहरण कर लिया गया.  युवक ने दबंगों की गाड़ी आते देखते ही वहां से भागने का प्रयास किया. लेकिन कार सवार दबंगोंं ने युवक को भागते हुए पकड़ लिया और पीटते हुए सफेद रंग की आई20 कार में डालकर जबरन अपने साथ ले गए. युवक के अपहरण की पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

पुलिस ने किया युवक को बरामद

घटना की सूचना अगवा हुए युवक के दोस्तों द्वारा कोतवाली नगर पुलिस को दी गई. सूचना पर थाना कोतवाली नगर प्रभारी धर्मेन्द्र राठौर मौके पर पहुँचे और आनन फानन में सीसीटीवी कैमरे फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी और महज 1 घंटे के अंदर ही किडनेप हुए युवक प्रिंस को बरामद कर लिया. 

वही दो युवकों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक प्रिंस का सलेमपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव की एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसके चलते युवती की शादी भी टूट गई. जिससे खफा युवती के परिजनों द्वारा पूरी घटना को अंजाम दिया गया. वही पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों तनिष्क और विजय को हिरासत में ले लिया है.

आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा

 पूरे प्रकरण में पुलिस मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है. घटना की जानकारी देते हुए बुलंदशहर के एएसपी ऋजुल ने बताया कि थाना कोतवाली नगर पुलिस को की सूचना मिली थी. डीएवी फ्लाईओवर के पास बने पेट्रोल पंप से प्रिंस ठाकुर नाम के युवक को तनिष्क और विजय अपने कुछ साथियों के साथ मारपीट करने के इरादे से अपने साथ ले गए हैं. 

तनिष्क और विजय दोनों सलेमपुर थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाले हैं. कोतवाली नगर पुलिस ने हरकत में आते ही युवक प्रिंस ठाकुर को बरामद कर लिया पूछताछ के दौरान के सामने आया है कि प्रिंस ठाकुर का सलेमपुर थाना क्षेत्र गांव की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसके चलते उसे युवती की शादी भी टूट गई थी. 

इसी वजह से परिजनों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है. घटना में शामिल दो लोगों को हिरासत में लिया गया है मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.

Published at : 21 Oct 2025 10:52 PM (IST)
Tags :
Bulandshahr News UP NEWS UP Police CRIME NEWS
Embed widget