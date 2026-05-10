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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसऊदी में प्रयागराज के आकाश की हत्या, बांग्लादेशी युवक से हुआ था विवाद; परिवार में मचा कोहराम

सऊदी में प्रयागराज के आकाश की हत्या, बांग्लादेशी युवक से हुआ था विवाद; परिवार में मचा कोहराम

Prayagraj News In Hindi: सऊदी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. परिजन अब आकाश के शव के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं. आकाश के पिता मजदूरी करते हैं, पूरे परिवार का बुरा हाल है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 10 May 2026 08:12 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के युवक आकाश सरोज की सऊदी अरब में हत्या कर दी गयी. जैसे ही यह खबर यहां रह रहे परिजनों को मिली तो कोहराम मच गया है. मृतक आकाश सरोज इसी साल जनवरी में ही सऊदी अरब काम करने गया था.लेकिन वहां उसकी किसी बांग्लादेशी युवक से विवाद हो गया, जिसमें उसकी हत्या हो गयी.

सऊदी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. परिजन अब आकाश के शव के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं. आकाश के पिता मजदूरी करते हैं, पूरे परिवार का बुरा हाल है अब.परिजनों में पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक प्रयागराज का 23 वर्षीय आकाश सरोज इसी साल जनवरी में कमाने के लिए सऊदी अरब के अबू- स्लासा गया था. वह अल-अहसा नखलिस्तान शहर में बकरी चराने का काम करता था. उसके साथ कमरे में बांग्लादेशी युवक रहता था.आरोप है कि विवाद के बाद बांग्लादेशी युवक ने ही ईंट पत्थर से कूंच कर हत्या कर दी.

परिवार को 9 मई को मिली सूचना

मृतक के भाई के मुताबिक 9 मई की दोपहर आकाश की हत्या की खबर मिली है.हालांकि सऊदी अरब में आरोपी बांग्लादेशी को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मृतक आकाश सरोज बहरिया थाना क्षेत्र के सिकंदरा कस्बे के दलीपुर गांव का रहने वाला था.मृतक के पिता गुलाब सरोज मजदूरी करते हैं.

परिवार की आर्थिक मदद के इरादे से गया था सऊदी

मृतक आकाश चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था और इंटर तक पढ़ाई की थी.वह परिवार की मुफलिसी को दूर करने के लिए सात समंदर पार कमाने गया था.लेकिन आकाश की हत्या पर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.परिजनों ने शासन प्रशासन और स्थानीय नेताओं से आकाश का शव भारत लाने की मांग की है.परिजनों ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी से भी गुहार लगाई है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 10 May 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Saudi Arab UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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