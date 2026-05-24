प्रयागराज पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई. पुलिस ने कुख्यात नकल माफिया, गैंग लीडर और हिस्ट्रीशीटर सोनू सिंह यादव के खिलाफ की एक्शन लिया है. सोनू सिंह की अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई चल-अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया गया है.

पुलिस ने सोरांव तहसील के राजापुर मल्हुआ गांव में आराजी संख्या 366 और 367 में कुल रकबा 0.2780 हेक्टेयर में से विक्रेता वसीम के संपूर्ण वैधानिक हिस्सा 0.0695 हेक्टेयर के आधे भाग 347.5 वर्ग मीटर को कुर्क किया है. पुलिस की ओर से कुर्क की गई जमीन की अनुमानित कीमत 60 लाख रुपए है.

बस्ती के आवास विकास में मोमो की दुकान पर लोगों को मिलावट का शक, FDA से जांच की मांग

पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के आदेश पर कार्रवाई

आरोप है कि सोनू सिंह यादव ने अपनी पत्नी शारदा यादव के साथ मिलकर अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी थी. सोरांव थाना पुलिस ने पुलिस कमिश्नर प्रयागराज के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की है. इस दौरान एसडीएम सोरांव आईएएस भारती मीणा भी मौजूद रहीं.

सोनू पर डरा धमकाकर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप

एसीपी सोरांव श्यामजीत प्रमिला भी पुलिस बल के साथ मौजूद थे. कुख्यात नकल माफिया और गैंग लीडर सोनू सिंह यादव थाना नवाबगंज के कटरा कौड़िहार का रहने वाला है. आरोप है कि सोनू ने भय और दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमका कर अपराध जगत से अर्जित धन से पत्नी शारदा यादव के नाम पर अकूत संपत्ति अर्जित की है.

गैंग लीडर सोनू सिंह यादव के खिलाफ कई मामले दर्ज

गैंग लीडर सोनू सिंह यादव के खिलाफ सोरांव थाने में तीन, नवाबगंज थाने में चार और झूंसी थाने में एक को मिलाकर कुल 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जबकि सोनू सिंह यादव की पत्नी शारदा यादव के खिलाफ झूंसी, नवाबगंज और सोरांव थाने में एक-एक आपराधिक मुकदमा दर्ज है.

पुलिस सोनू सिंह यादव और उसकी पत्नी शारदा यादव की अपराध से अर्जित अन्य संपत्तियों को भी चिन्हित कर रही है. जल्द ही अन्य प्रॉपर्टी को भी भी गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा.

लखनऊ: अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप, छात्रा को इंजेक्शन देकर किया रेप! परिजनों ने किया हंगामा