प्रयागराज में पुजारी की बेटी का अपहरण, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज की एफआईआर

प्रयागराज के यमुनानगर जोन स्थित एक मंदिर के पुजारी की बेटी के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, इस संबंध में पीड़ित परिजनों ने नेनी थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है. परिजनों ने आरोपी आशीष यादव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है. साथ ही आरोपी पर कार्रवाई गुहार लगाई है.

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, यमुनानगर जोन के नैनी थाना क्षेत्र के अरैल में एक मंदिर की पुजारी की बेटी के अपहरण मामले में नैनी थाने की पुलिस ने आशीष यादव के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है. पुजारी की तहरीर के मुताबिक, 19 वर्षीय बेटी को अरैल निवासी आशीष यादव बहला फुसलाकर ले गया है.

'अपने के साथ गहने और कागजात ले युवती'

पुजारी ने अपनी तहरीर में यह भी बताया कि 24 नवंबर को गई बेटी अपने साथ 2 लाख मूल्य के गहने, आधार कार्ड और शैक्षिक प्रमाण पत्र भी ले गई है. 28 नवंबर को नैनी थाने में बीएनएस की धारा 87, 352 व 351 (1) के तहत नाम से एफआईआर दर्ज कराई गई है.

पीड़ित ने की बेटी को बरामद करने की मांग

पीड़ित परिजनों आरोप लगाया है कि आशीष यादव सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से अश्लील वीडियो वायरल कर रहा है. वह परिवार को लगातार जान से मारने की धमकी भी दे रहा है. परिजनों ने पुलिस कमिश्नर और डीसीपी यमुनानगर जोन से मिलकर बेटी की बरामद की मांग की है. साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाई है.

डकैती के मामले में जेल जा चुका है आरोपी

डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के मुताबिक, आरोपी की तलाश की जा रही है. आरोपी आशीष यादव का अपराधिक इतिहास भी है. घूरपुर थाने में डकैती के अपराध में वांटेड रहे आशीष यादव पर 20 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था. घूरपुर थाना पुलिस डकैती के मामले में पहले आशीष यादव को गिरफ्तार जेल भी भेज चुकी है.

आरोपी आशीष यादव का कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह हथियारों के साथ नजर आ रहा है. हालांकि, यह वीडियो पुराने हैं जो रील के रूप में सोशल साइट्स पर मौजूद है. इन वीडियो में भी वह खुद को दबंग दिखाने की कोशिश कर रहा है.