प्रयागराज: घर में अकेले रह रहे रिटायर्ड दरोगा की हत्या, CCTV तोड़े गए, पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में थाना लालपुर क्षेत्र के गांव मदुरी में सोमवार सुबह उस वक़्त हड़कम्प मच गया, जब सीबीसीआईडी से रिटायर्ड दरोगा रामरतन मिश्रा की उनके घर में हत्या कर दी गयी. मृतक घर में अकेले थे. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कब्जे में लिए हैं.

मृतक रामरतन मिश्रा के माथे में चोट के निशान हैं, और पूरा शरीर खून से लथपथ था. पुलिस लूटपाट और पारिवारिक दुश्मनी के एंगल से भी जांच कर रही है. उनके दोनों बेटे मुंबई में काम करते हैं, जबकि बहुएं और पोती-पोता अलग घर में रह रहे थे.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मृतक सीबीसीआईडी से रिटायर्ड दरोगा रामरतन मिश्रा मूल रूप से लालापुर के चकसूशेर गांव के रहने वाले थे. लेकिन वह मदुरी गांव में बने नए मकान में अकेले रहते थे. सोमवार सुबह 9:00 बजे रिटायर्ड दरोगा की पोती यशी पहुंची, लेकिन आवाज देने पर दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद उसने अपने भाई प्रवीण को बुलाया जो पीछे की ओर से दीवार फांदकर घर में पहुंचा. उसने अंदर जाकर देखा कि उसके बाबा राम रतन मिश्रा फर्श पर खून से लथपथ पड़े थे. जिसके बाद चीख-पुकार मच गयी. फौरन ही पुलिस को सूचना दी गयी.

हत्यारे से सीसीटीवी क्षतिग्रस्त किए

डीसीपी यमुनानगर जोन विवेक चंद्र यादव के मुताबिक जांच में घर में किसी फोर्स एंट्री की बात सामने नहीं आई है. बुजुर्ग की हत्या को लेकर परिजनों से पूछताछ की जा रही है.घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर पुलिस ने कब्जे में लिया है .हालांकि मौके पर सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त मिले हैं. मृतक दरोगा के दो बेटे विजय और संजय मिश्रा मुंबई में प्राइवेट नौकरी करते हैं जबकि बहुएं पुराने मकान में रहती हैं. हर एंगल से जांच की जा रही है.

बुजुर्ग की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है, जबकि परिजनों का बुरा हाल है. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह से हत्या हो जाएगी.