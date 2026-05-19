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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में 8 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी, रेप की भी आशंका, भूसे के कमरे में छिपाया शव

प्रयागराज में 8 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी, रेप की भी आशंका, भूसे के कमरे में छिपाया शव

Prayagraj News In Hindi: बच्ची की तलाश के दौरान भूसे के कमरे से शव मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ एसीपी करछना मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कराई.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 19 May 2026 11:24 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुनानगर जोन के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत व्योहरा गांव में देर रात 8 वर्षीय बच्ची की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. हत्या के बाद मासूम का शव घर के भीतर भूसे वाले कमरे में छिपाकर रखा गया था. बच्ची की तलाश के दौरान भूसे के कमरे से शव मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों ने नजदीकी रिश्तेदारों पर ही आरोप लगाया है,

सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ एसीपी करछना मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कराई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया. घटनास्थल पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मृतका जान्हवी (उम्र 8 वर्ष) प्राथमिक विद्यालय व्योहरा में कक्षा दो की छात्रा थी. बच्ची के पिता सुनील कुमार चौधरी के चार बच्चे हैं-जान्हवी (8), मानवी (6), सुमित (5) और शुभ्यान्शु (3), जबकि  सुनील कुमार चौधरी पेशे से राजगीर हैं. परिजनों के अनुसार जान्हवी सोमवार शाम करीब 6 बजे से लापता थी.बच्ची का शव छोटे बाबा मुन्नीलाल चौधरी के घर में स्थित भूसे वाले मकान से मिला.मृतका के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

सगे रिश्तेदारों पर आरोप 

इस  मामले में मासूम की हत्या का आरोप बच्ची के पिता के चाचा-चाची और दो चचेरे भाइयों पर लगाया गया है. क्यूंकि आरोपियों के घर के भीतर से ही बच्ची का शव बरामद होने की बात सामने आई है. जिस पर पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस अधिकारियो ने बताया कि मामले में कार्रवाई जारी है, तीनों आरोपियों से पूछताछ के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 19 May 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Murder News UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS
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