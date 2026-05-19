प्रयागराज में 8 साल की बच्ची की हत्या से सनसनी, रेप की भी आशंका, भूसे के कमरे में छिपाया शव

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यमुनानगर जोन के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत व्योहरा गांव में देर रात 8 वर्षीय बच्ची की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई. बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है. हत्या के बाद मासूम का शव घर के भीतर भूसे वाले कमरे में छिपाकर रखा गया था. बच्ची की तलाश के दौरान भूसे के कमरे से शव मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया है. परिजनों ने नजदीकी रिश्तेदारों पर ही आरोप लगाया है,

सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स के साथ एसीपी करछना मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कराई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया. घटनास्थल पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मृतका जान्हवी (उम्र 8 वर्ष) प्राथमिक विद्यालय व्योहरा में कक्षा दो की छात्रा थी. बच्ची के पिता सुनील कुमार चौधरी के चार बच्चे हैं-जान्हवी (8), मानवी (6), सुमित (5) और शुभ्यान्शु (3), जबकि सुनील कुमार चौधरी पेशे से राजगीर हैं. परिजनों के अनुसार जान्हवी सोमवार शाम करीब 6 बजे से लापता थी.बच्ची का शव छोटे बाबा मुन्नीलाल चौधरी के घर में स्थित भूसे वाले मकान से मिला.मृतका के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है.

सगे रिश्तेदारों पर आरोप

इस मामले में मासूम की हत्या का आरोप बच्ची के पिता के चाचा-चाची और दो चचेरे भाइयों पर लगाया गया है. क्यूंकि आरोपियों के घर के भीतर से ही बच्ची का शव बरामद होने की बात सामने आई है. जिस पर पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया. पुलिस अधिकारियो ने बताया कि मामले में कार्रवाई जारी है, तीनों आरोपियों से पूछताछ के साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी.

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