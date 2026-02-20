प्रयागराज: FIR होने पर दबंगों ने दी जान से मारने की धमकी, रास्ते में रोककर पीड़ित पर किया हमला

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एफआईआर दर्ज कराने वाले पीड़ित को रास्ते में रोककर दबंगों द्वारा मारपीट और कार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. अब इस घटना का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विवेचक के बुलाने पर पीड़ित घटना स्थल पर जा रहा था.

तभी रास्ते में मौजूद आरोपियों ने पीड़ित रोक कर उसके साथ मारपीट की और कार में भी जमकर तोड़फोड़ कर दी. मारपीट में रवि पांडेय, अंजनी कुमार पांडेय और संतोष कुमार पांडेय को गंभीर चोटें आई हैं. मामले में एक गंभीर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस के मुताबिक, अस्पताल में इलाज के बाद उसकी स्थिति अब सामान्य है. उतरांव की थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है. अब इस मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है. अन्य आरोपों को लेकर थाना प्रभारी उतरांव को जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

पुलिस के बुलाने पर जा रहा था पीड़ित

गंगानगर जोन के उतरांव थाना क्षेत्र के सौरा जलालपुर गांव के रवि कुमार पांडेय ने 16 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज कराई थी. इसी मामले में विवेचक ने रवि कुमार पांडेय को 18 फरवरी को घटनास्थल जलालपुर बुलाया था. आरोप है कि मुकदमे में नामजद आरोपियों ने रवि कुमार पांडेय की गाड़ी को रास्ते में रोककर उनके साथ मारपीट की. साथ ही पीड़ित की कार में भी तोड़फोड़ की.

मारपीट के साथ-साथ लूट का आरोप

आरोप है कि ईंट भट्ठे के मजदूरों की मजदूरी देने के लिए गाड़ी में रखे 2 लाख 17 हजार रुपये, मोबाइल और सोने की चेन भी दबंगों ने लूट ली. आरोपियों ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी है.

पीड़ित ने तहरीर में अमन यादव, कमल यादव, राज प्रताप यादव उर्फ साधू यादव, जबर यादव, मुरली यादव, अमर यादव, फैज, मुकेश यादव उर्फ ठाकुर और कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शिकायत की है और पुलिस से जल्द कार्रवाई की अपील की है.