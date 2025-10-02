प्रयागराज: नशे में युवक ने कुत्ते को बेरहमी से मारा, पेट्रोल डालकर जलाया, गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आयी है. यहां एक नशेड़ी ने शराब के नशे में धुत होकर इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटना को अंजाम दे डाला. नशेड़ी ने पार्क में सो रहे एक कुत्ते को बेरहमी से मारकर उसे पेट्रोल डालकर जला दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्थानीय एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन लोगों में वीडियो देखकर काफी आक्रोश है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक मामला 30 सितंबर की रात करीब 9 बजे का है, भुलई का पूरा, स्वराज नगर शिवकुटी का रहने वाला विशाल पासी नशे की हालत में पार्क पहुंचा. वहां सो रहे एक आवारा कुत्ते पर उसने अचानक लाठी-डंडे और पैरों से हमला शुरू कर दिया. लगातार मारपीट से जब कुत्ते की मौत हो गई तो आरोपी ने उसे घसीटकर सड़क पर लाकर फेंक दिया. इसके बाद उसने पेट्रोल डालकर मृत कुत्ते के शव को आग के हवाले कर दिया.

इस हैवानियत को देखकर लोग गुस्से में हैं और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. बेजुबान जानवर के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार हर किसी को झकझोर रहा है.

एनजीओ की शिकायत पर हुई कार्रवाई

स्थानीय एनजीओ संचालिका सौम्या पांडेय की तहरीर पर शिवकुटी थाने की पुलिस ने आरोपी विशाल पासी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है.

सख्त से सख्त सज़ा का दावा

एसीपी कृतिका शुक्ला ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी.

उधर सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी नाराजगी जता रहे आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान इस तरह बेजुबानों के साथ अत्याचार करने की हिम्मत न कर सके.