माघ मेले में कंप्यूटर बाबा का पंच अग्नि तप, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की अपील

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माघ मेले में आज बसन्त पंचमी पर आस्था और विश्वास का एक अलग ही रंग देखने को मिला. यहां महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा बेहद कठिन तपस्या में से एक पंच अग्नि तपस्या की. कंप्यूटर बाबा ने बताया कि यह कठिन तप शंकराचार्य के सम्मान में किया गया है. इसके साथ उन्होंने ने जानकारी आगामी और 10 और 11 मार्च को दिल्ली में संत सम्मेलन होगा, जिसमें गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग की जाएगी.

पंच तपस्या को वैष्णव संप्रदाय में सबसे कठिन तप माना जाता है, जिसमें आग के बीच साधक बैठता हैं और सर पर भी जलता कलश रखा जाता है. इसे सभी के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है. जो साधक कई वर्षों से तपस्या में लीं रहते अहिं और गुरुओं की देखरेख में इसे सीखते हैं वही यह करते हैं.

शंकराचार्य के सम्मान में की गयी कठिन तपस्या

इस मौके पर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शंकराचार्य के सम्मान हेतु यह तप किया गया. संतों के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 10 एवं 11 मार्च को दिल्ली में एक निर्णायक संत सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है. इस पावन सम्मेलन में चारों पूज्य शंकराचार्य, समस्त जगतगुरु, अखाड़ा प्रमुख, महामंडलेश्वर, महंत एवं देशभर के संत–महात्माओं को समान सम्मान सहित आमंत्रित किया जाएगा.

गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना प्रमुख उद्देश्य

कंप्यूटर बाबा ने बताया कि इस संत सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना और सनातन धर्म की रक्षा हेतु एक निर्णायक आध्यात्मिक संकल्प लेना है. गौ माता केवल पशु नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की आधारशिला, करुणा और समृद्धि की प्रतीक हैं. जब तक गौ माता सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक राष्ट्र की आत्मा भी सुरक्षित नहीं रह सकती. यह सम्मेलन केवल चर्चा का नहीं, बल्कि धर्म, आस्था और राष्ट्र के भविष्य पर निर्णायक निर्णय लेने का होगा. संपूर्ण संत समाज एकजुट होकर धर्म विरोधी कृत्यों के विरुद्ध आवाज उठाएगा और राष्ट्र को स्पष्ट संदेश देगा.

बसंत पंचमी पर कंप्यूटर बाबा का इस कठिन अनुष्ठान देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग संगम तट पर जुटे. माघ मेले में बसंत पंचमी पर प्रमुख स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालू पहुंचे.