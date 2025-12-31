मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर को लेकर विवाद, माघ मेला प्रशासन ने भेजा नोटिस

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम की रेती पर आयोजित माघ मेले में मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के शिविर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद ने नोटिस भेज कर धार्मिक परंपराओं मान्यताओं के विपरीत संस्था पर काम करने का आरोप लगाया है. यह नोटिस 30 दिसंबर को दोपहर एक बजे शिविर के बाहर चस्पा कर दिया गया है. नोटिस में लिखा कि गैर धार्मिक क्रियाकलापों के चलते मेले में रहने वाले साधु संतों द्वारा आपत्ति जताई गई है.

नोटिस में कहा गया है कि संस्थान के क्रियाकलापों का साधु संतों में भी असंतोष व्यक्त किया जा रहा है. नोटिस में धार्मिक परंपराओं मान्यताओं के विपरीत किये जा रहे क्रियाकलाप के बारे में जवाब मांगा गया है. नोटिस प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर मेला कार्यालय में जवाब देने का आदेश दिया गया है.

भूखंड निरस्त करने की चेतावनी

नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर निर्धारित समय के अंदर जवाब नहीं दिया गया तो यह माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. अपर मेला अधिकारी ने नोटिस में कहा है कि संस्था को आवंटित भूखंड संख्या SLE6-31 का आवंटन निरस्त करने की अग्रिम कार्यवाही की जाएगी. जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे.

मेला प्रशासन की शंका गलत

वहीं श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के संचालक सपा के वरिष्ठ नेता संदीप यादव ने कहा है कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर मेला प्रशासन को लिखित जवाब सौंप दिया है. सपा नेता ने आरोप लगाया है कि मेला प्रशासन उन्हें किसी साधु संत की कोई शिकायत नहीं दिखा पाया है. उन्होंने कहा है कि मेला प्रशासन की आशंका पूरी तरह से निराधार है.

‌सपा नेता संदीप यादव ने कहा है कि 2025 के महाकुंभ में इस शिविर की पहली बार संस्था लगी थी. जिसमें धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही साथ भंडारा और दूध पिलाने का काम किया गया था. इसके अलावा यहां पर गोवंश का पालन भी किया गया था. उन्होंने कहा है कि मेला प्रशासन को पूरी तरह से जवाब में आश्वस्त किया गया है कि यहां पर पूरी तरह से धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाएगा.

‌सपा नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी द्वारा समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की लोकप्रियता से घबराकर उनके शिविर को हटाना चाहती है. ‌उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े समाजवादी चिंतक और संत थे. इसलिए माघ मेले में शिविर को हटाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा.

गौरतलब है कि महाकुंभ में पहली बार संस्था की ओर से शिविर लगाया गया था. जिसमें सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की भी प्रतिमा स्थापित की गई थी. जिसके चलते महाकुंभ में शिविर ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.