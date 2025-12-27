उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम की धरती पर 3 जनवरी 2026 से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है. महाकुंभ 2025 के बाद आयोजित हो रहे इस माघ मेले को लेकर योगी सरकार तैयारी में जुटी है. योगी सरकार का अनुमान है कि पूरे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं.

ऐसे में माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से संगम तट पर रहने वाले नाविकों को भी रोजगार मिलेगा. नाविक भी माघ मेले को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं. महाकुंभ में हजारों नावें रखने वाले नाविक पिंटू महारा ने 30 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए थे. यह बात खुद सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी. जिसके बाद अब नाविक माघ मेले में अच्छी आमदनी की आस लगाए बैठे हैं.

नाविक संघ के अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद के मुताबिक संगम तट पर करीब 3000 नावें हैं. जबकि माघ मेले को देखते हुए आस-पास के जिलों से भी करीब 3000 नावें यहां पर पहुंच रही हैं. जिससे माघ मेले के दौरान यहां करीब 6000 नावें हो जाएंगी. नाविक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वह श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. लेकिन प्रयागराज मेला प्राधिकरण से उन्होंने किराया बढ़ाए जाने की मांग की है.

किराया दोगुना करने की मांग

नाविक संघ के अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद का कहना है कि मेला प्राधिकरण ने जो किराया सूची जारी की है, वह महाकुंभ 2025 की पुरानी सूची है. इसलिए किराए को बढ़ाकर दोगुना किया जाना चाहिए. इसके अलावा नाविक संघ ने कुछ और भी मांगे रखी हैं. नविकों का कहना है कि माघ मेले के दौरान प्राइवेट मोटर बोट का संचालन न किया जाए. ऐसा करने से नाविकों के रोजगार पर असर पड़ेगा. इसके साथ ही नाविकों ने हर नाविक को मुफ्त लाइफ जैकेट दिए जाने और 50 लाख का बीमा कराए जाने की भी मांग की है. ताकि नाव संचालन के दौरान अगर उनके साथ किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर उनके परिजनों को यह मुआवजा मिल सके.

नाविकों की बुनियादी जरूरतों को देखे प्रशासन

संगम तट पर पिछले कई सालों से नाव का संचालन करते आ रहे विक्कू निषाद का कहना है कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नाविक पूरी तरह से तैयार हैं. लेकिन उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर भी शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. नाविकों ने कहा है कि

संगम तट पर आने वाले हर एक श्रद्धालु और तीर्थ यात्री उनके लिए अतिथि की तरह है. ‌इसलिए वह उनके स्वागत में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा है कि माघ मेले को देखते हुए नावों को भी सजाया संवारा जा रहा है. लेकिन शासन प्रशासन को उनकी मांगों पर भी विचार करना चाहिए.