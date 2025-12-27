हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज माघ मेले से पहले नाविक तैयार, 15 करोड़ श्रद्धालुओं की उम्मीद, किराया बढ़ाने की मांग

प्रयागराज माघ मेले से पहले नाविक तैयार, 15 करोड़ श्रद्धालुओं की उम्मीद, किराया बढ़ाने की मांग

Prayagraj News: सरकार का अनुमान है कि माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं. ऐसे में माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से संगम तट पर रहने वाले नाविकों को भी रोजगार मिलेगा.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 27 Dec 2025 04:24 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम की धरती पर 3 जनवरी 2026 से विश्व के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले की शुरुआत होने जा रही है. महाकुंभ 2025 के बाद आयोजित हो रहे इस माघ मेले को लेकर योगी सरकार तैयारी में जुटी है. योगी सरकार का अनुमान है कि पूरे माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं.

ऐसे में माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से संगम तट पर रहने वाले नाविकों को भी रोजगार मिलेगा. नाविक भी माघ मेले को लेकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं. महाकुंभ में हजारों नावें रखने वाले नाविक पिंटू महारा ने 30 करोड़ से ज्यादा रुपए कमाए थे. यह बात खुद सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही थी. जिसके बाद अब नाविक माघ मेले में अच्छी आमदनी की आस लगाए बैठे हैं.

नाविक संघ के अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद के मुताबिक संगम तट पर करीब 3000 नावें हैं. जबकि माघ मेले को देखते हुए आस-पास के जिलों से भी करीब 3000 नावें यहां पर पहुंच रही हैं. जिससे माघ मेले के दौरान यहां करीब 6000 नावें हो जाएंगी. नाविक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि वह श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. लेकिन प्रयागराज मेला प्राधिकरण से उन्होंने किराया बढ़ाए जाने की मांग की है.

किराया दोगुना करने की मांग

नाविक संघ के अध्यक्ष पप्पू लाल निषाद का कहना है कि मेला प्राधिकरण ने जो किराया सूची जारी की है, वह महाकुंभ 2025 की पुरानी सूची है. इसलिए किराए को बढ़ाकर दोगुना किया जाना चाहिए. इसके अलावा नाविक संघ ने कुछ और भी मांगे रखी हैं. नविकों का कहना है कि माघ मेले के दौरान प्राइवेट मोटर बोट का संचालन न किया जाए. ऐसा करने से नाविकों के रोजगार पर असर पड़ेगा. इसके साथ ही नाविकों ने हर नाविक को मुफ्त लाइफ जैकेट दिए जाने और 50 लाख का बीमा कराए जाने की भी मांग की है. ताकि नाव संचालन के दौरान अगर उनके साथ किसी तरह की अप्रिय घटना होने पर उनके परिजनों को यह मुआवजा मिल सके.

नाविकों की बुनियादी जरूरतों को देखे प्रशासन

संगम तट पर पिछले कई सालों से नाव का संचालन करते आ रहे विक्कू निषाद का कहना है कि माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नाविक पूरी तरह से तैयार हैं. लेकिन उनकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उस पर भी शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए. नाविकों ने कहा है कि
संगम तट पर आने वाले हर एक श्रद्धालु और तीर्थ यात्री उनके लिए अतिथि की तरह है. ‌इसलिए वह उनके स्वागत में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने कहा है कि माघ मेले को देखते हुए नावों को भी सजाया संवारा जा रहा है. लेकिन शासन प्रशासन को उनकी मांगों पर भी विचार करना चाहिए.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 27 Dec 2025 04:24 PM (IST)
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS Magh Mela 2026
