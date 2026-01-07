प्रयागराज: ज्वेलर्स की दुकान में लूट, चार महिलाओं ने उड़ाए 14 लाख के आभूषण, घटना CCTV में कैद

प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ज्वैलर्स की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है. कल्याण ज्वैलर्स के शोरूम में चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई. 4 महिलाओं ने 14 मिनट में करीब 14 लाख रुपए के गहने चुरा लिए.

महिलाएं छोटे-छोटे बच्चों के साथ शोरूम में पहुंची थीं, ताकि किसी को शक न हो उनमें से एक महिला ने ज्वैलरी खरीदने के बहाने सेल्समैन को अपनी बातों में उलझाया. बाकी महिलाएं पास में ही गहनों वाले काउंटर के पास लगी कुर्सियों पर बैठ गईं. जब सेल्समैन गहने दिखाने में बिजी हो गया तो मौका पाकर एक महिला ने सोने की ईयररिंग से भरा डिस्प्ले पैड उठा लिया.

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना

महिला ने डिस्प्ले पैड अपनी बाईं ओर बैठी दूसरी महिला को सौंप दिया. जिसे उसने अपनी शॉल में छिपा लिया. यह पूरी वारदात शोरूम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. चोरी का CCTV वीडियो अब सामने आया है.

मामले में शोरूम के मैनेजर की ओर से सिविल लाइंस थाने में चार अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है सिविल लाइंस थाना पुलिस महिलाओं की तलाश कर रही है. पुलिस दुकान के अंदर लगे CCTV और सड़क पर लगे CCTV को चेक करके महिलाओं का पता लगा रही है.

ऐसे हुआ घटना का खुलासा

महिलाओं द्वारा की गई इस चोरी की वारदात का खुलासा तब हुआ जब दुकान मालिक ने उसने सारा सामान मिलाया. इसके बाद एक डिस्प्ले पैड गायब होने से हड़कंप मच गया. दुकान मालिक ने तुरंत सीसीटीवी कैमरों के फुटेज चेक किए. इन फुटेज में महिलाओं द्वारा साफ तौर पर चोरी किए गए डिस्प्ले पैड को शॉल में रखते हुए देखा जा सकता है.

मालिक ने दर्ज कराई एफआईआर

मामले को लेकर दुकान मालिक ने 4 अज्ञात महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस मालिक की शिकायत और सीसीटीवी के आधार पर घटना की आरोपी महिलाओं की तलाश में जुट गई है. चारों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है की जा रही है. पुलिस के मुताबिक महिलाओं को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है. सड़क से लेकर शोरूम के अंदर लगे कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं.