हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज: वेबसीरीज 'घूसखोर पंडत' के विरोध में संत समाज, एक्टर-डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन की मांग

प्रयागराज: वेबसीरीज 'घूसखोर पंडत' के विरोध में संत समाज, एक्टर-डायरेक्टर के खिलाफ एक्शन की मांग

Prayagraj News: संतों ने साफ कहा कि फिल्म का नाम और कथानक समाज विशेष को बदनाम करने वाला है. उनका कहना है कि इस तरह की फिल्मों से समाज में गलत संदेश जाता है और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Feb 2026 07:08 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर रिलीज होने जा रही वेबसीरिज ‘घूसखोर पंडत’ के विरोध में स्थानीय साधू-संतों ने नाराजगी जाहिर की है. शुक्रवार को बड़ी संख्या में संगम तट पर संतों ने प्रदर्शन कर न सिर्फ वेबसीरिज पर रोक बल्कि निर्देशक नीरज पांडेय और अभिनेता मनोज वाजपेयी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. संतों का आरोप है कि जानबूझकर सनातन समाज को निशाना बनाया जा रहा है.

संतों ने साफ कहा कि फिल्म का नाम और कथानक समाज विशेष को बदनाम करने वाला है. उनका कहना है कि इस तरह की फिल्मों से समाज में गलत संदेश जाता है और धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. इससे पहले सीएम योगी निर्देश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो चुकी है.

ब्राह्मण समाज को बदनाम करने का आरोप

संत संघ श्री सच्चा बाबा आश्रम, अरैल नैनी के संरक्षक और महंत स्वामी डॉ. चंद्रदेव जी महाराज ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि बॉलीवुड का एक वर्ग जानबूझकर सनातन परंपरा और विशेष रूप से ब्राह्मण समाज को निशाना बनाता रहा है. फिल्मों के जरिए ब्राह्मणों को अपमानित करने की साजिश की जा रही है, जिसे संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा. यही नहीं साधु-संतों ने फिल्म के निर्माता-निर्देशक नीरज पांडेय और अभिनेता मनोज बाजपेई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. साथ ही नेटफ्लिक्स पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने फिल्म को तुरंत बैन करने की अपील की. संत समाज का कहना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की आड़ में लगातार आपत्तिजनक कंटेंट परोसा जा रहा है.

सीएम योगी की कार्रवाई का स्वागत

साधु-संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के कदम का समर्थन किया. उनका कहना है कि यह ब्राह्मण समाज के सम्मान की रक्षा के लिए जरूरी कदम है और इससे एक सकारात्मक संदेश गया है. इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान का भी संत समाज ने स्वागत किया है. साधु-संतों का कहना है कि मायावती ब्राह्मण समाज की भूमिका और ताकत को समझती हैं, इसलिए उन्होंने समर्थन दिया. साधु-संतों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस तरह की फिल्मों पर रोक नहीं लगी, तो आंदोलन और तेज होगा. उन्होंने ऐसे फिल्म निर्माताओं और कलाकारों को जेल भेजे जाने की मांग भी दोहराई है.

और पढ़ें

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 07 Feb 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
UP NEWS PRAYAGRAJ NEWS Ghooskhor Pandit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-India Trade Deal: ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सिस्टम के 'सरकारी कातिलों' का जाल ! | Crime News
Parliament Budget Session: वेल में नारेबाजी और निलंबित सांसदों का प्रदर्शन | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: क्यों ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा ? |Ghooskhor Pandat Controversy
Bharat Ki Baat: 2047 की बात...1947 की तरफ चले! | Dewa Sharif Barabanki | UP News
Sandeep Chaudhary: पहले युवराज, अब कमल...सड़क-सड़क मौत का दलदल! | Janakpuri Biker Death
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-India Trade Deal: ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
ट्रंप ने घटाया 25 प्रतिशत टैरिफ, भारत-अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील जारी, जानें बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
देहरादून: वक्फ बोर्ड से नोटिस के बाद आजाद नगर में हड़कंप, अतिक्रमण हटाने के निर्देश
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
वर्ल्ड कप फाइनल में बने 722 रन, टूटे 5 बड़े रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के बाद Caleb Falconer ने ठोका शतक
इंडिया
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से क्यों दिया इस्तीफा? हामिद अंसारी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
'मर्दानी 3' vs 'बॉर्डर 2': रानी मुखर्जी और सनी देओल की बॉक्स ऑफिस पर हो रही जोरदार टक्कर, जानें शुक्रवार का कलेक्शन
विश्व
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
पाकिस्तान में शिया नरसंहार की 20 साल पुरानी कहानी, जब आतंकी हमलों की भेंट चढ़े 777 मुसलमान
जनरल नॉलेज
Wine Benefits: क्या वाइन पीने‌ से दिल रहता है हेल्दी, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या वाइन पीने‌ से दिल रहता है हेल्दी, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
नौकरी
BOB IT Recruitment 2026: बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और पूरी प्रक्रिया
बैंक ऑफ बड़ौदा में 441 आईटी पदों पर भर्ती, जानिए कौन कर सकता है आवेदन और पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget