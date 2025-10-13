प्रयागराज में कार पार्किंग को लेकर विवाद, आधा दर्जन लोगों ने व्यापारी को घसीट-घसीटकर पीटा

प्रयागराज शहर के धूमनगंज इलाके में कार खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद ये झगड़ा मारपीट में बदल गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. पीड़ित ने थाना पुलिस को लिखित तहरीर के साथ सीसीटीवी फुटेज सौंपकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है.

प्रयागराज के धूमनगंज के मुंडेरा चुंगी में रहने वाले सिद्धार्थ केसरवानी पेशे से व्यापारी हैं. रविवार की सुबह लगभग 11 बजे वो अपनी कार घर के बाहर पार्क कर रहे थे. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने इसका विरोध किया. केसरवानी गाड़ी से उतरकर उनसे बात करने ही वाले थे कि अचानक दूसरे पक्ष से आधा दर्जन से ज्यादा लोग वहां पहुँच गए.

इसके बाद आरोपियों ने आव देखा न ताव और केसरवानी पर अचानक हमला कर दिया और उनके साथ बुरी तरह मारपीट करना शुरू कर दिया. ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में करीब 7–8 युवक एक व्यक्ति को घेरकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं

सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई पूरी वारदात

सिद्धार्थ केसरवानी ने इस संबंध में पुलिस थाने में केस दर्ज कराया है. पीड़ित ने मारपीट की घटना का सीसीटीवी वीडियो पुलिस को सौंपा है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि 1 मिनट 52 सेकेंड पर आरोपियों ने सिद्धार्थ को पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. वीडियो में छह से सात युवक उसे जमीन पर गिराकर घसीटते और मारते हुए दिखाई दे रहे हैं.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

इस बारे में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अमरनाथ राय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर जांच शुरू कर दी गई है. आरोपी पक्ष की पहचान कर उन्हें पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं. पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही केस दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

