सोशल मीडिया के रीलबाज का शर्मनाक कांड, नशे में युवती के साथ वीडियो बनाकर किया वायरल, FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां के नैनी थाना क्षेत्र में एक युवक आशीष यादव ने इलाके मंदिर के पुजारी की बेटी का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया. नशे की हालत में बनाए गए इस वीडियो में वह पुजारी की बेटी को अपनी पत्नी बता रहा है. आरोपी बेहद दबंग किस्म का है और सोशल मीडिया में उसके लाखों फालोअर्स भी हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है और उसके पुराने मुकदमों की भी फाइल खोली जा रही है. उधर पीड़ित परिवार अभी भी दहशत में है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक बीती 19 नवम्बर को आरोपी आशीष जबरिया मंदिर में घुसा और हथियार दिखाकर पुजारी की बेटी को अपने साथ ले गया. यही नहीं उसने विरोध पर परिवार को मारने की धमकी भी दी. युवती अपने सभी दस्तावेज और दो लाख रुपए नकद, जेवर आधार भी ले गयी है. इसके बाद उसे अपनी पत्नी बताते हुए 25 नवम्बर को एक वीडियो वायरल कर दिया. जिसके बाद पीड़ित पिता ने 28 नवम्बर को नैनी थाने में FIR दर्ज करवाई.

पहले से आशीष पर दर्ज हैं मुकदमे

आरोपी आशीष यादव पर 7 से ज्यादा संगीन मामलों में मुदकमे दर्ज हैं. इनमें मारपीट,लूट, रंगदारी, चोरी, धमकी जैसे मामले शामिल हैं. आशीष यादव का इंस्टाग्राम पर अकाउंट है जिसमें 2.58 लाख से अधि फालोअर्स हैं. यही नहीं जेल भी जा चुका है. लग्जरी गाड़ियों में घूमकर रौब दिखाता है और कई नेताओं के साथ उसके फोटो भी हैं. इनमें मनोज तिवारी, धनंजय सिंह, राकेश टिकैत, अजय राय,उज्जवल रमन सिंह जैसे नेता शामिल हैं.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

नैनी थाना इंस्पेक्टर बृजकिशोर गौतम ने बताया कि दोनों वीडियो की फोरेंसिक जांच को भेजा गया है. आशीष और युवती दोनों की तलाश के लिए कई टीमें लगाईं हैं. जल्द ही दोनों को बरामद कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आशीष का परिवार भी फरार है.