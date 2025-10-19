हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार जगुआर कार ने 10 लोगों को रौंदा, 1 एक की मौत

प्रयागराज में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार जगुआर कार ने 10 लोगों को रौंदा, 1 एक की मौत

Prayagraj Accident News: पुलिस ने हादसे में एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि की है. ड्राइवर ने नशे में हादसे को अंजाम दिया. वहीं गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 06:24 PM (IST)
प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर इलाके में बड़ा सड़क हादसा हो गया. यहां रविवार (19 अक्टूबर) को तेज रफ्तार जगुआर कार ने 10 लोगों को रौंद दिया. पुलिस ने हादसे में एक व्यक्ति के मौत की पुष्टि की है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है.

मौके पर पहुंची राजरूपपुर थाना पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया है. ड्राइवर भी नशे में बताया जा रहा है. हादसे के बाद ड्राइवर भी घायल हो गया और कर में ही पड़ा था. भीड़भाड़ वाले इलाके में हादसा होने से अफरातफरी मच गई.

वहीं गुस्साए लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी. तेज रफ्तार जगुआर कार ने कई अन्य वाहनों को भी टक्कर मारी थी. मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू किया. पुलिस गाड़ी मालिक का पता लगाने में जुटी है.

Published at : 19 Oct 2025 06:24 PM (IST)
UP NEWS UP Police PRAYAGRAJ NEWS
