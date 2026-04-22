प्रयागराज में 40 साल के शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या, ढाई लाख रुपये को लेकर था विवाद

प्रयागराज के यमुनानगर जोन में सोमवार देर रात पैसों के विवाद में एक 40 साल के शख्स की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक का नाम राजू आदिवासी है, जो मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था और क़रीब एक हफ्ते पहले ही अपने गाँव लौटा था. पुलिस ने नामजद आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

ये घटना प्रयागराज के खीरी थाना क्षेत्र की है जहां 40 वर्षीय राजू आदिवासी मुंबई में प्राइवेट नौकरी करता था और एक हफ्ते पहले ही अपने गाँव आया था. राजू का अपने ही पट्टीदार कृष्णकांत आदिवासी से रुपयों को लेकर विवाद चल रहा था. जिसे लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ था.

पैसों के विवाद में चाकू से गोदकर हत्या

सोमवार को जब वो अपने ही गांव में रहने वाले राम अवतार और श्याम के साथ सीकी गांव से बारात से लौट रहा था तभी एसबीआई शाखा खूंटा के पास करीब 11:45 बजे कृष्णकांत ने तीन चार साथियों के साथ राजू को रोक लिया. जिसके बाद दोनों तरफ से कहासुनी हुई और आरोपियों ने राजू पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया.

इस हमले में राजू बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद आसपास के लोग उसे तत्काल सीएचसी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. राजू की पत्नी सुखशांति देवा और बच्चों समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.

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आरोपी के बुलाने पर ही आया था मृतक

मृतक के पिता पारस आदिवासी ने कृष्णकांत समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ खीरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. बताया जा रहा है कि कृष्णकांत के बुलाने पर ही करीब एक हफ्ते पहले राजू मुंबई से घर आया था. कृष्णकांत ढाई लाख रुपए बकाया होने का दबाव बना रहा था जबकि राजू ने 7 हजार बकाया वापस कर दिया था. आरोपी ने रुपये वापस नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी.

पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने नामजद शिकायत दर्ज कर ली है. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

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