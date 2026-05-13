प्रतीक यादव की मौत से यादव परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, चाचा शिवपाल और रामगोपाल हुए भावुक

लखनऊ से समाजवादी परिवार के लिए बेहद दुखद खबर सामने आई है. समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव का निधन हो गया है. महज 38 साल की उम्र में उनके निधन की खबर से परिवार, समर्थक और करीबी लोग स्तब्ध हैं. बताया जा रहा है कि उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

शिवपाल यादव ने जताया गहरा दुख

प्रतीक यादव के निधन पर उनके चाचा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने शोक जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, “प्रतीक का निधन अत्यंत दुःखद है, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे. विनम्र श्रद्धांजलि.”

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वहीं मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने भी प्रतीक यादव के निधन पर दुख जताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “प्रतीक यादव का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है . ईश्वर उनको अपने श्री चरणो में स्थान दें! विनम्र श्रद्धांजलि ! ओम शांति!”

लंबे समय से चल रहा था इलाज

सूत्रों के मुताबिक, घर पर अचानक प्रतीक यादव के शरीर में कोई हलचल नहीं दिखी, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जानकारी यह भी सामने आई है कि वह लंबे समय से फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे. बताया जा रहा है कि उनके फेफड़ों में क्लॉट था और उनका इलाज मेदांता अस्पताल में चल रहा था.

राजनीति से दूर, लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए थे चर्चित

प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे. वह बीजेपी नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति थे. उनकी दो बेटियां हैं.

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हालांकि प्रतीक राजनीति से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और फिटनेस को लेकर अक्सर चर्चा में रहते थे. सोशल मीडिया पर उनके फिटनेस वीडियो काफी पसंद किए जाते थे. लखनऊ में उनका एक प्रीमियम जिम भी था. उन्हें महंगी गाड़ियों का भी शौक था और उनके पास करोड़ों रुपये की लैंबोर्गिनी कार भी बताई जाती थी.