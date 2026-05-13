अपर्णा-प्रतीक यादव की शादी: प्यार-तलाक और फिर प्यार... 4 महीने पहले डाइवोर्स तक पहुंच गई थी बात

दिवंगत मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 13 मई 2026, बुधवार को निधन हो गया. प्रतीक हाल ही में अपनी निजी जिंदगी और अपर्णा यादव से शादी से जुड़ी खबरों को लेकर चर्चा में थे. 38 साल की उम्र में प्रतीक की मौत के बाद, इस जोड़े के रिश्ते को लेकर चर्चा एक बार फिर लोगों के बीच शुरू हो गई.

प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी साल 2011 में हुई थी. इन सालों में, यह जोड़ा अक्सर पारिवारिक कार्यक्रमों, सामाजिक आयोजनों और सार्वजनिक मौकों पर साथ देखा जाता था. अपर्णा यादव बाद में सक्रिय राजनीति में आईं और पहले समाजवादी पार्टी से जुड़ी रहने के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं. यादव परिवार की राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण, यह जोड़ा कई सालों तक लोगों की नज़रों में बना रहा.

इससे पहले साल 2026 की जनवरी में ही दोनों के बीच मतभेदों से जुड़ी खबरें तब सामने आई थीं, जब प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट शेयर किए थे, जिनमें उन्होंने अपनी निजी जिंदगी की समस्याओं के बारे में बात की थी.

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राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई

प्रतीक ने अपर्णा यादव पर परिवार के सदस्यों के साथ उनके रिश्तों को खराब करने का आरोप लगाया था और यह भी कहा था कि वह तलाक लेने पर विचार कर रहे हैं. इन पोस्ट्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हुई थी.

उन सोशल मीडिया पोस्ट्स में, प्रतीक यादव ने भावनात्मक तनाव और निजी संघर्षों का भी जिक्र किया था. हालांकि, इसके बाद किसी भी पक्ष ने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत बयान जारी नहीं किया.

प्रतीक यादव चुनावी राजनीति से दूर ही रहे और वह अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में लगे थे. हालांकि प्रतीक राजनीतिक परिवार का हिस्सा होने के कारण वह समय-समय पर मीडिया की सुर्खियों में बने रहे.

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बता दें प्रतीक यादव को गंभीर हालत में लखनऊ के एक अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि मौत का सही कारण मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा.