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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुलायम के छोटे बेटे, अखिलेश के भाई और अपर्णा के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन, जानिए- पूरी जानकारी

मुलायम के छोटे बेटे, अखिलेश के भाई और अपर्णा के पति प्रतीक यादव का अचानक निधन, जानिए- पूरी जानकारी

Prateek Yadav Death News: प्रतीक यादव का लखनऊ में निधन हो गया. सुबह से पोस्टमार्टम तक क्या-क्या हुआ, किस बीमारी से जूझ रहे थे प्रतीक यादव और कैसे बीती आखिरी रात, पढ़िए पूरी टाइमलाइन.

By : पंकज यादव | Updated at : 13 May 2026 01:49 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार (13 मई) सुबह लखनऊ में निधन हो गया. महज 38 साल की उम्र में उनके निधन की खबर से राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई.

बताया जा रहा है कि देर रात उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी थी. उन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रतीक यादव लंबे समय से फेफड़ों की गंभीर बीमारी पल्मोनरी एम्बोलिज्म से जूझ रहे थे.

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आइये जानते हैं 12 पॉइंट्स में सुबह से लेकर पोस्टमार्टम तक की पूरी टाइमलाइन

1. परिवार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 5 बजे प्रतीक यादव की तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई. सांस लेने में दिक्कत और बेचैनी बढ़ने के बाद घर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसके बाद तुरंत अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया गया.

2. स्थिति गंभीर देखते हुए सिविल अस्पताल के डायरेक्टर को फोन किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों की टीम तुरंत सक्रिय हुई और मेडिकल सहायता के लिए तैयारी शुरू कर दी गई.

3. सूत्रों के अनुसार अस्पताल से डॉक्टर पहले उनके घर पहुंचे. वहां जांच के दौरान डॉक्टरों को उनकी स्थिति बेहद गंभीर लगी. डॉक्टरों ने तुरंत अस्पताल ले जाने की सलाह दी क्योंकि हालत लगातार बिगड़ रही थी.

4. प्रतीक यादव को आनन-फानन में लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया. अस्पताल रिकॉर्ड के मुताबिक उन्हें सुबह करीब 5 बजकर 55 मिनट पर इमरजेंसी में लाया गया. उस समय डॉक्टरों की टीम पहले से अलर्ट थी.

5. अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने तत्काल जांच शुरू की, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें ब्रॉट डेड घोषित कर दिया गया. यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी. यह खबर सामने आते ही परिवार और करीबी लोगों में मातम छा गया.

6. मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई. पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई पूरी की. इसके बाद पोस्टमार्टम कराने का फैसला लिया गया ताकि मौत की आधिकारिक वजह स्पष्ट हो सके.

7. सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सुबह करीब 7 बजकर 15 मिनट पर प्रतीक यादव का शव सिविल अस्पताल से बाहर निकाला गया. इस दौरान वहां बड़ी संख्या में समर्थक और परिचित लोग मौजूद रहे.

8. करीब 15 मिनट बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए KGMU की मोर्चरी पहुंचाया गया. वहां पहले से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी क्योंकि राजनीतिक परिवार से जुड़े होने के कारण बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना थी.

9. डॉक्टरों की टीम ने सुबह करीब 8:30 बजे पोस्टमार्टम शुरू किया. मेडिकल टीम ने विस्तृत जांच की ताकि मौत के पीछे की सही वजह सामने आ सके. करीब डेढ़ घंटे चली प्रक्रिया के बाद सुबह 9:45 बजे पोस्टमार्टम पूरा हुआ. इसके बाद शव परिवार को सौंपने की तैयारी शुरू की गई.

10. प्रतीक यादव की पत्नी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव सीधे पोस्टमार्टम हाउस पहुंचीं. इस दौरान परिवार के करीबी और राजनीतिक लोग भी वहां मौजूद रहे.

11. लखनऊ के KGMU सूत्रों द्वारा बताया गया है कि KGMU के डॉक्टर और 4 डॉक्टर सीएमओ के यहां से पोस्टमार्टम टीम में शामिल थे. विसरा सुरक्षित किया गया है.

12. दोपहर 1.30-2.00 बजे के बीच प्रतीक यादव का शव पीएम हाउस से विक्रमादित्य मार्ग ले जाया जाना है.

30 अप्रैल को भी बिगड़ी थी तबीयत 

इसी बीच प्रतीक यादव की बीमारी को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई. सूत्रों के मुताबिक 30 अप्रैल को भी उनकी तबीयत गंभीर हुई थी, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बताया जा रहा है कि वह पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे.

क्या होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म?

पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऐसी गंभीर स्थिति होती है जिसमें खून का थक्का फेफड़ों की नसों में फंस जाता है. इससे ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है और मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है. समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा साबित हो सकती है.

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About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
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Published at : 13 May 2026 01:38 PM (IST)
Tags :
Prateek Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY Prateek Yadav Death
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