उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस ने शनिवार (8 नवंबर) को बड़ी कार्यवाही की है. पुलिस ने ड्रग्स माफिया के यहां से गांजा स्मैक के साथ नोटों का जखीरा बरामद किया. तस्कर के घर छापेमारी में 2 करोड़ कैश भी मिला, जिसको गिनने के लिए मशीनें मंगाई गई. मशीनों के साथ दर्जनों पुलिसकर्मियों द्वारा 24 घण्टे नोटों की गिनती की गई.

इस बड़ी कार्रवाई में पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के पसीने छूट गए. जानकारी में पता चला है कि, यह काली कमाई का धंधा जेल से संचालित हो रहा था. पुलिस और नारकोटिक्स विभाग द्वारा मादक पदार्थों के तस्कर के घर छापेमारी में 6 किलो गांजा, 577 ग्राम स्मैक के साथ ही 2 करोड़ 1 लाख 55 हजार 345 रुपए कैश मिला.

इसके साथ ही पुलिस ने दो महिलाओं समेत 5 लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया. मानिकपुर थाना के मुंदीपुर में हुई कार्रवाई पूरी होने पर एसपी दीपक भूकर ने बड़ा खुलासा किया है.

पूरे मामले पर एक नजर

प्रतापगढ़ जिले में राजा भइया के गढ़ मानिकपुर थाना के मुंदीपुर गांव के रहने वाले मादक पदार्थ तस्कर राजेश मिश्र के घर नारकोटिक्स विभाग और प्रतापगढ़ पुलिस ने शनिवार सुबह 8:00 बजे छापेमारी कर 303750 कीमत का गांजा, 11लाख 54 हजार कीमत की 577 ग्राम स्मैक के साथ ही 2करोड़ 1लाख 55हजार 345 रुपए नकदी बरामद किया.

इस मामले में राजेश मिश्र की पत्नी रीना मिश्रा, बेटा विनायक मिश्र, बेटी कोमल मिश्र के साथ ही पड़ोसी यश मिश्र और अजीत मिश्र को गिरफ्तार किया गया. इस कार्रवाई का खुलासा करते हुए एसपी दीपक भूकर ने पुलिस लाइन स्थित सई कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेसवार्ता में किया.

इस मामले पर एसपी ने दी यह जानकारी

एसपी ने बताया कि ड्रग्स तस्करों के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है. कुछ दिन पहले ही तस्कर राजेश मिश्र द्वारा अवैध रूप से अर्जित काली कमाई 3 करोड़ 6 लाख रुपए से अधिक की चल-अचल संपत्ति को कुर्क की गई थी.

इसमें राजेश मिश्र उसकी पत्नी रीना मिश्रा भी इस धंधे लगातार उस्का साथ दे रही थी, उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था. दोनों के ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है. गैंगेस्टर रीना मिश्रा 25 दिन पूर्व जेल से छूटकर अपने घर पहुंची थी. इसके बाद इस काले कारोबार में पुनः वह संलिप्त हुई.

मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस द्वारा छापेमारी कर नगदी और ड्रग्स बरामद किया गया, 24 घंटे तक चली नोटों की गिनती और अब सूचना आयकर विभाग को दी गई है मामले में विधिक कार्रवाई प्रचलित है. गैंगस्टर और तस्कर के खिलाफ अलग-अलग थानों में कुल 14 से अधिक मामले दर्ज है, पुलिस ने खुलासा करने वाली टीम को 50 हजार का इनाम देने की घोषणा की है.