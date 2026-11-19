उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच प्रतापगढ़ में सीटों को लेकर राजनीतिक दावेदारी तेज हो रही है. कांग्रेस ने जिले की सात विधानसभा सीटों में से तीन-रामपुर खास, विश्वनाथगंज और प्रतापगढ़ सदर-पर दावा किया है. 2022 के चुनाव में कांग्रेस को जिले में सिर्फ रामपुर खास सीट पर जीत मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने पट्टी और रानीगंज, भाजपा ने प्रतापगढ़ सदर और अपना दल (सोनेलाल) ने विश्वनाथगंज में जीत दर्ज की थी. कुंडा और बाबागंज पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का कब्जा रहा. यानी कांग्रेस की तीन सीटों की मांग को पिछले चुनाव के प्रदर्शन और मौजूदा क्षेत्रीय समीकरणों की कसौटी पर परखा जाएगा.

कांग्रेस की सबसे मजबूत स्थिति रामपुर खास में रही, जहां आराधना मिश्रा 'मोना' ने भाजपा प्रत्याशी को 14,741 वोटों से हराकर जीत दर्ज की. विश्वनाथगंज में अपना दल (एस) के जीत लाल पटेल ने सपा उम्मीदवार को 48,052 वोटों से शिकस्त दी थी. वहीं प्रतापगढ़ सदर सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार मौर्य ने अपना दल (कमेरावादी) की कृष्णा पटेल को 25,063 वोटों से हराया था. इन तीनों सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी के पीछे अलग-अलग राजनीतिक समीकरण हैं, लेकिन पिछले चुनाव में पार्टी की जीत केवल रामपुर खास तक सीमित रही थी.

कांग्रेस की सीटों पर दावेदारी

जिला कुल सीटें कांग्रेस की मांग हिस्सेदारी

प्रतापगढ़ 7 3 42.9%

कांग्रेस की मांगी गई सीटें: रामपुर खास, विश्वनाथगंज और प्रतापगढ़ सदर

2022 में प्रतापगढ़ का चुनावी परिणाम

विधानसभा सीट विजेता पार्टी जीत का अंतर

रामपुर खास आराधना मिश्रा 'मोना' कांग्रेस 14,741

बाबागंज (SC) विनोद सरोज जनसत्ता दल 15,767

कुंडा रघुराज प्रताप सिंह जनसत्ता दल 30,315

विश्वनाथगंज जीत लाल पटेल अपना दल (एस) 48,052

प्रतापगढ़ सदर राजेंद्र कुमार मौर्य भाजपा 25,063

पट्टी राम सिंह सपा 22,051

रानीगंज डॉ. आरके वर्मा सपा 2,649

रामपुर खास विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' हैं. वे कांग्रेस की ओर से 18वीं विधानसभा में विधायक हैं. 2022 के चुनाव में कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना ने करीब 84,334 वोट प्राप्त कर भाजपा के नागेश प्रताप सिंह को 14,741 वोटों से हराया था. विनोद सरोज बाबागंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. 2022 के चुनाव में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के विनोद सरोज ने करीब 67,282 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की और समाजवादी पार्टी के गिरीश पासी को 15,767 वोटों से हराया था. रघुराज प्रताप सिंह कुंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और 18वीं विधानसभा में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) का प्रतिनिधित्व करते हैं. 2022 के चुनाव में जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के रघुराज प्रताप सिंह ने करीब 99,612 वोट प्राप्त कर समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव को 30,315 वोटों से हराया था. जीत लाल पटेल विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, जो 18वीं विधानसभा में अपना दल (सोनेलाल) का प्रतिनिधित्व करते हैं. 2022 के चुनाव में अपना दल (सोनेलाल) के जीत लाल पटेल ने करीब 86,829 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी और समाजवादी पार्टी के सौरभ सिंह को 48,052 वोटों से हराया था.

राजेंद्र कुमार मौर्य प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं और 18वीं विधानसभा में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं. 2022 के चुनाव में भाजपा के राजेंद्र कुमार मौर्य ने करीब 89,762 वोट प्राप्त कर जीत हासिल की थी. उन्होंने अपना दल (कामरावाड़ी) के कृष्णा पटेल को 25,063 वोटों से हराया था. राम सिंह पट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और वे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं. 2022 के चुनाव में सपा के राम सिंह ने करीब 108,070 वोट प्राप्त करके भाजपा के राजेंद्र प्रताप सिंह को 22,051 वोटों से हराया था. पट्टी विधानसभा की 403 सीटों में से 249वीं सीट है. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ. आरके वर्मा रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. वे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं. 2022 के चुनाव में सपा के राकेश कुमार वर्मा ने करीब 75,583 वोट प्राप्त कर भाजपा के अभय कुमार को 2,649 वोटों से हराया था.

सात सीटों पर दलों की स्थिति

- कांग्रेस: 1 सीट

- समाजवादी पार्टी: 2 सीटें

- भाजपा: 1 सीट

- अपना दल (सोनेलाल): 1 सीट

- जनसत्ता दल लोकतांत्रिक: 2 सीटें

2022 में कांग्रेस की जीत रामपुर खास तक सीमित थी; शेष छह सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों को जमानत गंवानी पड़ी थी. कुंडा में राजा भैया ने 2022 में सपा के गुलशन यादव को 30,315 वोटों से हराया था. वहीं बाबागंज में भी जनसत्ता दल के विनोद सरोज विजयी रहे. दूसरी ओर, पट्टी और रानीगंज में सपा ने जीत दर्ज की. रानीगंज में जीत का अंतर महज 2,649 वोट था, जो जिले का सबसे करीबी मुकाबला रहा. ऐसे में कांग्रेस के लिए तीन सीटों की मांग को मजबूत करने के साथ-साथ गठबंधन में अपनी उपयोगिता साबित करना भी बड़ी चुनौती होगी.