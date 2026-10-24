वोट चोरी के आरोपों पर BJP सांसद ने राहुल गांधी को घेरा, 'पंडित नेहरू खुद...'

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है. पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता आज चुनाव आयोग पर और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो खुद वोट चोर हैं. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद शून्य वोट मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री बने थे.

प्रकाश पाल ने कहा कि 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को बीजेपी विशेष रूप से मनाएगी. इस दौरान 'सबसे ऊंचे सरदार' थीम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जायेंगे. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश की रियासतों को एकजुट करने का काम किया. जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों के भारत में विलय से देश की एकता मजबूत हुई.

कांग्रेस का परिवार हमेशा PM की कुर्सी पर नजर रखता है- प्रकाश पाल

प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा भारत से अलग हो गया है. वहां विशेष दर्जे की व्यवस्था लागू की गई. उन्होंने कहा, ''नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए शून्य वोट मिले थे, इसके बावजूद वह प्रधानमंत्री बने. कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इतिहास को अपने हिसाब से जनता के सामने पेश करने का काम किया है. कांग्रेस का परिवार हमेशा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर रखता है.''

प्रकाश पाल ने विदेश यात्रा को लेकर राहुल गांधी को घेरा

प्रकाश पाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर हमला किया. उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी विदेश यात्राओं और अपनी गतिविधियों को लेकर पारदर्शिता नहीं रखते और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं. कांग्रेस ने सरदार पटेल और देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मान दिया है.''

उन्होंने बताया कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को BJP की ओर से 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया जाएगा. इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देना है.

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