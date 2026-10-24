Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवोट चोरी के आरोपों पर BJP सांसद ने राहुल गांधी को घेरा, 'पंडित नेहरू खुद...'

वोट चोरी के आरोपों पर BJP सांसद ने राहुल गांधी को घेरा, 'पंडित नेहरू खुद...'

यूपी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रकाश पाल ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि जो नेता आज चुनाव आयोग पर और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो खुद वोट चोर हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 24 Oct 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रकाश पाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है. पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता आज चुनाव आयोग पर और वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वो खुद वोट चोर हैं. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद शून्य वोट मिलने के बावजूद प्रधानमंत्री बने थे.

प्रकाश पाल ने कहा कि 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को बीजेपी विशेष रूप से मनाएगी. इस दौरान 'सबसे ऊंचे सरदार' थीम के तहत पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच जायेंगे. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने आजादी के बाद देश की रियासतों को एकजुट करने का काम किया. जूनागढ़ और हैदराबाद जैसी रियासतों के भारत में विलय से देश की एकता मजबूत हुई.

कांग्रेस का परिवार हमेशा PM की कुर्सी पर नजर रखता है- प्रकाश पाल

प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण कश्मीर का एक हिस्सा भारत से अलग हो गया है. वहां विशेष दर्जे की व्यवस्था लागू की गई. उन्होंने कहा, ''नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए शून्य वोट मिले थे, इसके बावजूद वह प्रधानमंत्री बने. कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इतिहास को अपने हिसाब से जनता के सामने पेश करने का काम किया है. कांग्रेस का परिवार हमेशा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर रखता है.''

प्रकाश पाल ने विदेश यात्रा को लेकर राहुल गांधी को घेरा

प्रकाश पाल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर हमला किया. उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी विदेश यात्राओं और अपनी गतिविधियों को लेकर पारदर्शिता नहीं रखते और प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं. कांग्रेस ने सरदार पटेल और देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को वह सम्मान नहीं मिला, जिसके वे हकदार थे. जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित कर उन्हें सम्मान दिया है.''

उन्होंने बताया कि सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को BJP की ओर से 'रन फॉर यूनिटी' का आयोजन किया जाएगा. इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश देना है.

यूपी में जानबूझकर हो रही 200 सीट की डिमांड! 2027 में सपा के साथ क्या है कांग्रेस का प्लान?

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 04:40 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi UP NEWS BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: यूपी PET एग्जाम को लेकर CM योगी सख्त, दिए कड़े सुरक्षा निर्देश
लखनऊ: यूपी PET एग्जाम को लेकर CM योगी सख्त, दिए कड़े सुरक्षा निर्देश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को नवदीप रिणवा ने बताया क्रिमिनल एक्ट, दोषियों पर होगा एक्शन
वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को नवदीप रिणवा ने बताया क्रिमिनल एक्ट, दोषियों पर होगा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जामिया में फ्री कश्मीर के नारे, AAP सांसद संजय सिंह बोले- 'मुझे नहीं मालूम...'
जामिया में फ्री कश्मीर के नारे, AAP सांसद संजय सिंह बोले- 'मुझे नहीं मालूम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मेरी हत्या कराना चाहते थे अखिलेश यादव', संगीत सोम का सपा चीफ पर आरोप
'मेरी हत्या कराना चाहते थे अखिलेश यादव', संगीत सोम का सपा चीफ पर आरोप
Advertisement

वीडियोज

Laxmi Niwas:🥲Veer ने Nia को गोद में लेकर बहाए आंसू! Radhika भी समझ नहीं पा रही उसकी यह हालत #sbs
Bollywood News: पहली बार ओटीटी पर साथ दिखेगी अदिति राव हैदरी और पंकज त्रिपाठी की जोड़ी (24.10.26)
Sansani: कैमरे में कैद रफ्तार का जानलेवा कहर !
Bahraich Viral Tower Video: शादी की जिद्द... टावर पर मोहब्बत वाला ड्रामा! | UP News
Janhit with Chitra Tripathi | SIR Controversy: राहुल आंदोलन को ही 'ब्रेक' लगा गये ! | Gyanesh Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
गृह मंत्री शाह की पुलिस मुख्यालय में बड़ी बैठक, सुरक्षा व्यवस्था की करेंगे समीक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: यूपी PET एग्जाम को लेकर CM योगी सख्त, दिए कड़े सुरक्षा निर्देश
लखनऊ: यूपी PET एग्जाम को लेकर CM योगी सख्त, दिए कड़े सुरक्षा निर्देश
बॉलीवुड
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
2000 गार्ड, 700 मीटर नो-कार जोन, दिलजीत दोसांझ के दिल्ली कॉन्सर्ट के लिए स्पेशल सिक्योरिटी के इंतजाम
क्रिकेट
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
ओपनिंग नहीं करेंगे वैभव सूर्यवंशी, अय्यर ने किया खुलासा; देखें IND-NZ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11
इंडिया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
दिल्ली में वोटर लिस्ट से कटे 47 लाख नाम? योगेंद्र यादव प्रदर्शन, ECI ने क्या बताया
विश्व
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
'जेल की सलाखों के पीछे ट्रंप', ईरान पोस्टर लगाकर अमेरिका पर साधा निशाना
ऑटो
Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च
Maruti Victoris पर लगा लग्जरी का तड़का, नया एडिशन हुआ लॉन्च
शिक्षा
यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 
यूपी TGT के 17,735 पदों पर भर्ती का ऐलान, आज से शुरू हो रहे आवेदन 
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget