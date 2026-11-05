देहरादून: गड्ढे और अंधेरे ने ली 4 जानें, NHAI और PWD के अफसरों पर FIR

उत्तराखंड के देहरादून में नवनिर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-72 ए (मोहब्बेवाला) पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. यहां आशारोड़ी से आईएसबीटी की ओर जाने वाले मार्ग पर मोहब्बेवाला में बुधवार को हुए सड़क हादसे ने चार जिंदगियां छीन लीं.

पटेल नगर पुलिस ने इस मामले में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और लोक निर्माण विभाग (PWD) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. एफआईआर में आरोप है कि सड़क के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले दोनों विभागों ने सड़क किनारे बने गड्ढों के पास चेतावनी बोर्ड तक नहीं लगाए थे.

दोपहर साढ़े तीन बजे हुआ हादसा

पटेल नगर थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे मोहब्बेवाला में कार और ट्रेलर की भीषण टक्कर हुई. हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के तीन सदस्यों समेत चार लोगों की मौके पर ही जान चली गई जबकि पुलिस द्वारा कार में फंसे छह साल के बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. एफआईआर में हादसे की वजह सड़क की देखरेख करने वाली इन संस्थाओं की लापरवाही बताई गई है

न साइन बोर्ड, न रोशनी

मुकदमे में आरोप है कि इस जगह पर पर्याप्त साइन बोर्ड, यातायात चिह्न, रिफ्लेक्टर और चेतावनी बोर्ड नहीं लगाए गए हैं. वहीं, रात में रोशनी की भी कोई कारगर व्यवस्था नहीं है. सड़क किनारे बने गड्ढे हर समय हादसे का खतरा बने रहते हैं साथ ही मोहब्बेवाला में अचानक आने वाला मोड़ और ढलान स्थिति को और खतरनाक बना देता है. यहां चालकों को आगे के रास्ते का ठीक से अंदाजा नहीं हो पाता यही वजह है कि इस मार्ग पर हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा.

शिकायतें हुईं, लेकिन सुधार नहीं

एफआईआर के मुताबिक सड़क पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं और सुरक्षा इंतजामों की कमी को लेकर दोनों विभागों को कई बार सूचना दी जा चुकी थी. इसके बावजूद हादसे रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. बार बार हुई दुर्घटनाओं के बाद भी सुरक्षित आवाजाही के लिए जरूरी निर्माण और सुरक्षा कार्य नहीं कराए गए

मौके पर नहीं पहुंचा कोई अधिकारी

हादसे के बाद विभाग की गैरमौजूदगी पर जवाबदेही को लेकर एक और सवाल उठने लगा है. सूचना मिलने के कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य करते हुए छह साल के बच्चे को सुरक्षित निकाला. हालांकि, सूचना दिए जाने के बावजूद NHAI और PWD का कोई अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा था.

जांच के दायरे में दोनों विभाग

यह मुकदमा आईएसबीटी चौकी इंचार्ज जयवीर सिंह की शिकायत पर दर्ज हुआ है. मामले की विवेचना उपनिरीक्षक मुकेश थलेड़ी को सौंपी गई है. पुलिस सड़क की मौजूदा स्थिति, सुरक्षा इंतजामों और दुर्घटना के कारणों की पड़ताल करेगी साथ ही यह भी देखेगी कि पहले मिली शिकायतों पर विभागों ने क्या कार्रवाई की और बार-बार हादसे होने के बाद भी सड़क पर जरूरी सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए.

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