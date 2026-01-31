उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 11 अफसर प्रमोट, एंजेल चकमा केस के SIT चीफ का भी ट्रांसफर

उत्तराखंड शासन ने पुलिस विभाग में कई पुलिस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की है. जिसमें 11 पुलिस अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है, तो वहीं 11 अन्य पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं. इनमें सबसे बड़ा नाम एंजेल चकमा मर्डर केस में जांच कर रही एसआईटी को लीड कर रहे भास्कर लाल शाह का है, जिन्हें क्षेत्राधिकारी विकास नगर से हटाकर सचिवालय/ विधानसभा सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है जबकि CO रैंक कद अधिकारियों में नरेन्द्र पंत को .पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोट किया गया है और उन्हें अभिसूचना हल्द्वानी भेजा गया है.

उत्तराखंड शासन में गृह विभाग के सचिव शैलेश बगौली द्वारा जारी तबादला सूची में चार अपर पुलिस अधीक्षक शाहजहां जावेद खान, जोधराम जोशी, राजन सिंह और कमला बिष्ट को नवीन तैनाती के रूप में यातायात निदेशालय, उप सेनानायक 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार, पीएसी मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय में ट्रांसफर किया गया है. जबकि CO रैंक के अधिकारियों दीपक सिंह, विवेक कुमार, जूही मनराल, अंकुश मिश्रा, पूर्णिमा गर्ग, आशीष भारद्वाज, अविनाश वर्मा, दीपशिखा अग्रवाल, शांतनु पाराशर और अनुषा बडोला को अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोशन के साथ उनके ट्रांसफर किए गए हैं.

एंजेल चकमा केस की SIT लीड कर रहे-भास्कर लाल को हटाया

पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक द्वारा जारी की गईं तबादला सूची में सबसे बड़ा नाम विकास नगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार भास्कर लाल शाह का है, जो एंजेल चकमा मर्डर केस की जांच कर रही एसआईटी टीम को लीड कर रहे थे और त्यूणी के भूठ गांव में दो सगे भाइयों समय तीन लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी टीम का भी हिस्सा थे. जिन्हें क्षेत्राधिकारी विकास नगर के पद से हटा दिया गया है और उन्हें सचिवालय/विधानसभा सुरक्षा की नई जिम्मेदारी दी गई है.

इन्हें भी मिली नई तैनाती

इसके अलावा सीओ वंदना वर्मा, योगेश चंद, ओशिन जोशी, मनोज असवाल, बलवंत सिंह रावत और गोपाल दत्त जोशी का भी ट्रांसफर किया गया है.