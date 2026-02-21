हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडशंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका, यौन शोषण के मामले में दर्ज होगी FIR

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका, यौन शोषण के मामले में दर्ज होगी FIR

Swami Avimukteshwaranand News: कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 21 Feb 2026 05:18 PM (IST)
Preferred Sources

प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एडीजे रेप एंड पोक्सो स्पेशल कोर्ट से बड़ा आदेश सामने आया है. एडीजे पोक्सो एक्ट विनोद कुमार चौरसिया ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज कर विवेचना शुरू करने का आदेश दिया है.

कोर्ट के आदेश के बाद अब झूंसी पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 173 (4) के तहत अर्जी दाखिल की थी, जिसमें एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी. आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान 13 फरवरी को अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे. कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया और सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि उन्होंने कथित घटनाओं से संबंधित सीडी भी अदालत में सौंपी है. उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय मिला है और वे प्रयागराज से विद्या मठ, वाराणसी तक पैदल सनातन यात्रा निकालेंगे ताकि लोगों के सामने सच्चाई रखी जा सके. इस मामले के सामने आने के बाद धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस अब विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू करेगी.

बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने आरोप लगाया था कि माघ मेले के दौरान एक नाबालिग और एक बालिग बच्चा उनके पास आया था. जिसने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर कुकर्म का गंभीर आरोप लगाया था. उन्होंने आरोप लगाया गया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्य ही इन बच्चों पर गुरु सेवा के नाम पर संबंध बनाने का दबाव बनाते थे.

AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर मायावती की पहली प्रतिक्रिया, जानें- BSP चीफ ने क्या कहा?

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read
Published at : 21 Feb 2026 05:04 PM (IST)
Tags :
FIR स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका, यौन शोषण के मामले में दर्ज होगी FIR
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका, यौन शोषण के मामले में दर्ज होगी FIR
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: POCSO एक्ट में वांछित महिला का हंगामा, गिरफ्तारी से बचने के लिए झोपड़ी में लगाई आग
अलीगढ़: POCSO एक्ट में वांछित महिला का हंगामा, गिरफ्तारी से बचने के लिए झोपड़ी में लगाई आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुरादाबाद: मुस्लिम लड़की ने नाम बदलकर किया प्रेम विवाह, परिजनों से खतरे के बीच SSP से मांगी सुरक्षा
मुरादाबाद: मुस्लिम लड़की ने नाम बदलकर किया प्रेम विवाह, परिजनों से खतरे के बीच SSP से मांगी सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हरिद्वार: कुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार, CM धामी ने 234 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास
हरिद्वार: कुंभ 2027 की तैयारियों को मिली रफ्तार, CM धामी ने 234 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास
Advertisement

वीडियोज

Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
AI Summit Controversy: बैरिकेडिंग तोड़ कांग्रेस मुख्यालय की ओर बढ़े प्रदर्शनकारी | BJP Protest
AI Summit Controversy: प्रदर्शनकारियों के समर्थन में राहुल गांधी का पोस्ट, लिखा- 'PM Is Compromised'
Donald Trump on Tariff: ट्रंप के 10% ग्लोबल टैरिफ के बाद कौन सी चीजें होंगी मंहगी? | Trade Deal
Donald Trump on Tariff: व्यापार नीति में भारी फेरबदल!, भारत अब अमेरिका को टैरिफ देगा? | USA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
बिहार
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बॉलीवुड
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
‘टॉक्सिक’ से यश ने वसूली कितनी मोटी फीस? रकम जान कर उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
PAK vs NZ: अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण? जानें
अगर बारिश में धुल गया पाकिस्तान-न्यूजीलैंड का सुपर-8 का मुकाबला? फिर सेमीफाइनल का क्या होगा समीकरण?
विश्व
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
ईरान के टॉप कमांडरों पर खतरा! टारगेटेड स्ट्राइक की तैयारी; अमेरिकी हमले के सीक्रेट ब्लूप्रिंट से मिडिल ईस्ट में हड़कंप
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
शिक्षा
परीक्षा के बीच बढ़ता स्क्रीन टाइम, जूनियर कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाई की ओर कैसे करें प्रेरित?
परीक्षा के बीच बढ़ता स्क्रीन टाइम, जूनियर कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाई की ओर कैसे करें प्रेरित?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget