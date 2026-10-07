ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव से पहले Gen Z पर फोकस! राहुल- अखिलेश के बाद PM मोदी करेंगे युवाओं से संवाद

UP चुनाव से पहले Gen Z पर फोकस! राहुल- अखिलेश के बाद PM मोदी करेंगे युवाओं से संवाद

यूपी चुनाव से पहले सियासी दल युवा वोटर्स को साधने में जुट गए हैं. हाल ही में अखिलेश यादव ने भी लखनऊ में युवाओं संग संवाद किया था. वहीं अब पीएम मोदी भी जेन जी संग संवाद करेंगे.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 07 Oct 2026 08:07 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने Gen Z वोट बैंक पर अपना फोकस बनाना शुरू कर दिया. उन्हें साधने के लिए पार्टियां लगातार आयोजन कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में जेन-जी संवाद किया. वही, अब चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दौरान करीब 30 हजार युवाओं से संवाद करेंगे.

पीएम मोदी के कार्यक्रम में 18 से 25 साल के युवा शामिल होंगे. इसके लिए बीएचयू या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कराने की तैयारी चल रही है. इसके लिए अलग से एक ड्रेस कोड रखने की बात भी सामने आ रही है. युवाओं को जींस और टी-शर्ट पहन कर आने की बात कही जा रही है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA गठबंधन के लंच में नहीं थे सपा सांसद, अब अखिलेश यादव बोले, 'कोई एक...'
INDIA गठबंधन के लंच में नहीं थे सपा सांसद, अब अखिलेश यादव बोले, 'कोई एक...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव
'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती को इस मुद्दे पर मिला चंद्रशेखर का साथ, बोले- 'व्यवस्था को फिर से...'
मायावती को इस मुद्दे पर मिला चंद्रशेखर का साथ, बोले- 'व्यवस्था को फिर से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रदेश के नगरीय निकायों में अब तक बनाए जा चुके हैं 950 पिंक टॉयलेट'- CM योगी
'प्रदेश के नगरीय निकायों में अब तक बनाए जा चुके हैं 950 पिंक टॉयलेट'- CM योगी

ये भी पढ़ें: 'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव

पीएम एयर शो के कार्यक्रम में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर की सुबह बनारस पहुंचेंगे. इसके बाद वह नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के एयर शो को देखेंगे. बनारस में 22, 24 और 25 अक्टूबर को एयर शो होना है. पीएम आखिरी दिन इसमें शामिल होंगे. एयर शो में राफेल, सुखोई, तेजस और मिग समेत करीब 90 फाइटर जेट उड़ेंगे. विमानों के प्रयागराज और बाबतपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी है. घाटों के ऊपर करीब डेढ़ घंटे तक एयर शो होगा.

जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के बाद टाइम लाइन में आए जेन जी

दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक मामले को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान जेन जी वोट बैंक पर पार्टियों की नजर पड़ी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलग-अलग राज्यों में छात्रों के साथ संवाद करने का अभियान शुरू किया. वहीं, समाजवादी पार्टी ने भी हाल में लखनऊ के लोहिया पार्क में ‘पीडीए संकल्प जेन-जी संवाद: शिक्षक-अभ्यर्थी संवाद’ आयोजित किया था.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 07 Oct 2026 07:48 PM (IST)
Tags :
PM Modi UP News UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
INDIA गठबंधन के लंच में नहीं थे सपा सांसद, अब अखिलेश यादव बोले, 'कोई एक...'
INDIA गठबंधन के लंच में नहीं थे सपा सांसद, अब अखिलेश यादव बोले, 'कोई एक...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव
'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती को इस मुद्दे पर मिला चंद्रशेखर का साथ, बोले- 'व्यवस्था को फिर से...'
मायावती को इस मुद्दे पर मिला चंद्रशेखर का साथ, बोले- 'व्यवस्था को फिर से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रदेश के नगरीय निकायों में अब तक बनाए जा चुके हैं 950 पिंक टॉयलेट'- CM योगी
'प्रदेश के नगरीय निकायों में अब तक बनाए जा चुके हैं 950 पिंक टॉयलेट'- CM योगी
Advertisement

वीडियोज

Scout OP को Love Gill के लिए Feelings? Yung DSA की बात से बढ़ा सवाल, Team ने दिया Clarification
Salman Khan ने ‘I Love You Bhai’ पर दी प्यारी Smile, Paparazzi के साथ Moment हुआ Viral
Rhiti Tiwari ने Qazi Touqeer से रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी, Salman Khan की सलाह का किया खुलासा
Kapil Sharma के ‘Jail’ Joke से मचा Buzz, क्या Samay Raina पर था इशारा?
Avinash Mishra ने जीती Khatron Ke Khiladi 15 की Trophy, 10 साल बाद पूरा हुआ सपना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
मिथुन चक्रवर्ती को CM शुभेंदु ने दी ये बड़ी जिम्मेदारी, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा
महाराष्ट्र
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
प्रियंका चतुर्वेदी को मिली प्रेमानंद महाराज पर लिखी किताब, 'मैं इसे...'
इंडिया
आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात
आडवाणी से मिले PM मोदी, जनसेवा के 25 साल पूरे होने पर की मुलाकात
क्रिकेट
सालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!
सालों से टीम इंडिया से बाहर हैं 3 मुस्लिम तेज गेंदबाज, लगातार हो रहा अन्याय!
बिहार
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
'प्रियंका और राहुल गांधी को जान का खतरा', पप्पू यादव बोले- 'दिल्ली पुलिस…'
टेक्नोलॉजी
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
5G से जल्दी खत्म होती है बैटरी? बंद करने पर कितना फर्क पड़ेगा
शिक्षा
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ये हैं दिल्ली के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज, यहां से पढ़ाई मतलब करियर सेट
ट्रेंडिंग
जहां सुकून तलाशा वहीं बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत
जहां सुकून तलाशा वहीं बनी कब्र, दरिंदे ने किया हमला और फिर दहाड़ी मौत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget