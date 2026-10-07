UP चुनाव से पहले Gen Z पर फोकस! राहुल- अखिलेश के बाद PM मोदी करेंगे युवाओं से संवाद

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने Gen Z वोट बैंक पर अपना फोकस बनाना शुरू कर दिया. उन्हें साधने के लिए पार्टियां लगातार आयोजन कर रही है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में जेन-जी संवाद किया. वही, अब चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे के दौरान करीब 30 हजार युवाओं से संवाद करेंगे.

पीएम मोदी के कार्यक्रम में 18 से 25 साल के युवा शामिल होंगे. इसके लिए बीएचयू या संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कराने की तैयारी चल रही है. इसके लिए अलग से एक ड्रेस कोड रखने की बात भी सामने आ रही है. युवाओं को जींस और टी-शर्ट पहन कर आने की बात कही जा रही है.

ये भी पढ़ें: 'BJP के होश उड़ गए...', बस्ती में सपा के PDA मार्च पर बोले अखिलेश यादव

पीएम एयर शो के कार्यक्रम में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर की सुबह बनारस पहुंचेंगे. इसके बाद वह नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के एयर शो को देखेंगे. बनारस में 22, 24 और 25 अक्टूबर को एयर शो होना है. पीएम आखिरी दिन इसमें शामिल होंगे. एयर शो में राफेल, सुखोई, तेजस और मिग समेत करीब 90 फाइटर जेट उड़ेंगे. विमानों के प्रयागराज और बाबतपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरने की तैयारी है. घाटों के ऊपर करीब डेढ़ घंटे तक एयर शो होगा.

जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के बाद टाइम लाइन में आए जेन जी

दिल्ली के जंतर मंतर में पेपर लीक मामले को लेकर प्रोटेस्ट के दौरान जेन जी वोट बैंक पर पार्टियों की नजर पड़ी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अलग-अलग राज्यों में छात्रों के साथ संवाद करने का अभियान शुरू किया. वहीं, समाजवादी पार्टी ने भी हाल में लखनऊ के लोहिया पार्क में ‘पीडीए संकल्प जेन-जी संवाद: शिक्षक-अभ्यर्थी संवाद’ आयोजित किया था.