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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUttarakhand: पीएम मोदी के दौरे से पहले देहरादून किले में तब्दील, मुख्य सचिव ने खुद संभाली कमान

Uttarakhand: पीएम मोदी के दौरे से पहले देहरादून किले में तब्दील, मुख्य सचिव ने खुद संभाली कमान

PM Narendra Modi News: पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले देहरादून में हाई अलर्ट जारी है. अफसरों ने खुद मैदान में उतरकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 12 Apr 2026 03:15 PM (IST)
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उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर देहरादून में प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रहा है. सुरक्षा से लेकर यातायात तक हर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों ने खुद मैदान में उतरकर मोर्चा संभाल लिया है. शनिवार (11 अप्रैल) को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और डीजीपी दीपम सेठ ने पूरे रूट का निरीक्षण किया और तैयारियों की बारीकी से जांच की.

अधिकारियों ने डाट काली मंदिर से लेकर महिंद्रा ग्राउंड और गढ़ी कैंट तक पूरे रूट का स्थलीय निरीक्षण किया. इस दौरान साफ निर्देश दिए गए कि प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा के लिहाज से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस और प्रशासन की टीमों को अलर्ट मोड में रखा गया है, वहीं संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात करने की तैयारी भी की गई है.

ट्रैफिक प्लान पर खास फोकस

मुख्य सचिव ने खास तौर पर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि आम जनता को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए पहले से ठोस ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाए. वैकल्पिक मार्गों और रूट डायवर्जन को लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है, ताकि शहर की रफ्तार बनी रहे और किसी तरह का जाम न लगे.

एक्सप्रेसवे से बदलेगी तस्वीर

निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को उत्तराखंड के विकास के लिए बड़ा कदम बताया. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली-एनसीआर से देहरादून की दूरी काफी कम हो जाएगी. इससे पर्यटन को सीधा फायदा मिलेगा और चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा भी आसान होगी. साथ ही व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.

डाट काली मंदिर में पूजा-अर्चना

निरीक्षण के बीच मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने डाट काली मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की. इस मौके पर कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. प्रशासन का कहना है कि पीएम के दौरे को लेकर हर स्तर पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और इसे सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 12 Apr 2026 03:15 PM (IST)
Tags :
Dehradun News NARENDRA MODI UTTARAKHAND NEWS
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