PM मोदी की सोना न खरीदने की अपील से ज्वेलरी कारोबारी बोले- व्यापार पर पड़ेगा बड़ा असर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक रैली के दौरान देशवासियों से अपील की है कि वे अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचें, ताकि देश की विदेशी मुद्रा बचाई जा सके. प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद ज्वेलरी कारोबार में हलचल तेज हो गई है. लोग अब यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बड़ी संख्या में लोग सोना खरीदना कम कर देते हैं, तो इसका असर कारोबार और बाजार पर कितना पड़ेगा.

इसी मुद्दे पर एबीपी न्यूज ने नोएडा ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव सुशील कुमार जैन से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि परंपरा और भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील का असर बाजार पर कितना पड़ेगा, इसे लेकर व्यापारियों और ग्राहकों दोनों की नजर बनी हुई है.

कारोबारी और सरकार को बीच का निकालना चाहिए रास्ता- महासचिव

नोएडा ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव सुशील कुमार जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का कारोबारी स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर एक साल तक लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो यह कारोबार तो बंद होने की कगार पर आ जाएगा. इसलिए कारोबारी और सरकार के बीच में बातचीत होनी चाहिए. बीच का रास्ता निकालना चाहिए नहीं तो यह कारोबार करने वाले लोग अपना खर्च अपने कर्मचारियों का वेतन और दुकान का किराया, कहां से देंगे. उनकी किस्त कहा से जाएगी.

ये भी पढ़िए- आगरा में जमीन के लिए सगे भाई को उतारा मौत के घाट, पुलिस के साथ मिलकर ढूंढने का करता रहा नाटक

पीएम की अपील से कारोबार बुरी तरह होगा प्रभावित- महासचिव

नोएडा ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि हालांकि ये अपील प्रधानमंत्री ने की है यानी सरकार की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है और इसका असर मार्केट पर हुआ तो सोने-चांदी का कारोबार बुरी तरह प्रभावित होगा. अगर जल्द सरकार इसपर कोई विचार नहीं करती है तो आने वाले दिनों में ये कारोबार बंद होने की कगार पर आ जाएगा. उन्होंने कहा इस कारोबार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग जुड़े है जो सीधे तौर पर प्रभावित होंगे.

ये भी पढ़िए- यूपी: अब स्कूलों में पढ़ाई के साथ संवाद और भाषाई समझ बढ़ाने की पहल, योगी सरकार लगाएगी समर कैंप