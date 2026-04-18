सपा चीफ अखिलेश यादव ने दी चुनौती, पीएम के संबोधन पर कहा- 'अब हम खुलासा करेंगे…'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (18 अप्रैल) को राष्ट्र के नाम संबोधन में कई मुद्दों पर बात करते हुए समाजवादी पार्टी पर भी कई बार निशाना साधा। उनके इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि अब कल (19 अप्रैल) ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी।

अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महिला आरक्षण के नाम पर लाए जा रहे परिसीमन बिल को लेकर बीजेपी की कथित साजिश का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी इस मुद्दे पर विस्तार से अपनी बात रखेगी और सरकार का असली चेहरा जनता के सामने लाएगी.

पीएम मोदी ने राष्ट्र को किया संबोधित

इससे पहले लोकसभा में महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संशोधन विधेयक गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों से बात करने आया हूं. आज भारत का हर नागरिक देख रहा है कि कैसे भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया. उनके सपनों को बेरहमी से कुचल दिया गया. हमारे भरसक प्रयास के बावजूद सफल नहीं हो पाए. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया. इसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं.

कुछ लोगों के लिए दल हित सबकुछ- पीएम मोदी

उन्होंने आगे कहा कि साथियों, हमारे लिए देशहित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सबकुछ हो जाता है, दल हित देशहित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति और देशहित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है. इस बार भी यही हुआ है. कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को उठाना पड़ा है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कल देश की करोड़ों महिलाओं की नजर संसद पर थी. देश की नारी शक्ति देख रही थी. मुझे भी यह देखकर बहुत दुख हुआ, जब नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थीं. महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेज थपथपा रहे थे. उन्होंने जो किया, वो केवल टेबल पर थाप नहीं थी, वो नारी के स्वाभिमान और उसके आत्मसम्मान पर चोट थी, लेकिन नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती है.