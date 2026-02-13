उत्तराखंड जाने की घोषणा के बीच पिंकी चौधरी हाउस अरेस्ट, कई साथी निकले कोटद्वार

उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद के रहने वाले हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को गुरुवार को यूपी पुलिस और हरियाणा पुलिस ने घर में ही रोक लिया. दरअसल पिंकी चौधरी ने सोशल मीडिया पर हरियाणा और उत्तराखंड जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए उन्हें उनके घर पर ही रोक दिया.

पिंकी चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हरियाणा के भोंडसी जेल और उत्तराखंड के कोटद्वार जाने की घोषणा की थी. इस घोषणा के बाद यूपी और हरियाणा पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी और गुरुवार सुबह उन्हें उनके घर पर ही रोक लिया गया.

हरियाणा में मोनू मानेसर के लिए जाना था

हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने बताया कि गौ रक्षा में मोनू मानेसर का बड़ा नाम है. मोनू हरियाणा की भोंडसी जेल में बंद हैं. पिंकी चौधरी के मुताबिक जेल में मोनू मानेसर का उत्पीड़न किया जा रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है. इसी मुद्दे को उठाने और मोनू मानेसर के समर्थन में पिंकी चौधरी ने गुरुवार को हरियाणा जाने का ऐलान किया था.

उत्तराखंड में दीपक को सबक सिखाने की योजना

इसके साथ-साथ पिंकी चौधरी ने उत्तराखंड के कोटद्वार में दीपक को सबक सिखाने की बात भी कही थी. पिंकी चौधरी के मुताबिक दीपक ने अपना नाम बदलकर मोहम्मद दीपक रख लिया है जिससे सोशल मीडिया पर उसके चंद फॉलोअर्स बढ़ जाएं. पिंकी चौधरी का आरोप है कि दीपक धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है.

साथी कोटद्वार के लिए निकल गए

पिंकी चौधरी ने कहा कि उन्हें तो पुलिस ने घर पर ही रोक दिया, लेकिन उनके कई साथी कोटद्वार के लिए पहले ही निकल चुके हैं. उन्होंने दावा किया कि उनके साथी कोटद्वार पहुंचकर दीपक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसे चेतावनी देंगे. सूत्रों के अनुसार, पुलिस को आशंका थी कि पिंकी चौधरी की यात्रा से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. सोशल मीडिया पर की गई घोषणा के बाद पुलिस ने निवारक कार्रवाई के तहत उन्हें घर पर ही रोक दिया. फिलहाल पुलिस उनकी गतिविधियों पर नजर रख रही है.