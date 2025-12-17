हापुड़ में पति ने शराब के नशे में पत्नी को मारी गोली, पुलिस जांच जारी

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पिलखुवा क्षेत्र में एक रूह कंपा देने वाली वारदात सामने आई है. यहां आर्य नगर इलाके में एक पति ने मामूली घरेलू विवाद और शराब के नशे में अपनी ही पत्नी की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में कोहराम मच गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी पति को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और मामले की सघन जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतका बबली की शादी लगभग 9 वर्ष पूर्व मेरठ जनपद के केली पांची निवासी सचिन के साथ हुई थी. वर्तमान में यह परिवार पिलखुवा के आर्य नगर में रह रहा था. दोनों की 4 वर्ष की एक मासूम बेटी दिव्यांशी भी है. बताया जा रहा है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच मनमुटाव रहने लगा था. विवाद की मुख्य वजह सचिन की शराब पीने की लत थी. सचिन अक्सर नशे की हालत में घर आता था, जिसका बबली कड़ा विरोध करती थी. इसी बात को लेकर घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे.

पूरी रात चला विवाद, सुबह चली गोली

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस सूत्रों के अनुसार, मंगलवार (17 दिसंबर) की रात भी सचिन अत्यधिक शराब पीकर घर लौटा था. इसी बात पर पति-पत्नी के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो पूरी रात चलती रही. बुधवार की सुबह जब विवाद चरम पर पहुँचा, तो सचिन ने अपना आपा खो दिया. उसने घर में रखे अवैध तमंचे से बबली की दायीं कनपटी पर सटाकर गोली मार दी. गोली लगने से बबली की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया. पिलखुवा पुलिस ने बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी सचिन को भागने से पहले ही दबोच लिया. पुलिस को जांच के दौरान हत्या में प्रयुक्त तमंचा घर की छत से बरामद हुआ है. पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

इस घटना ने एक मासूम बच्ची के सिर से मां का साया छीन लिया है और पिता सलाखों के पीछे पहुँच गया है. पुलिस अब इस मामले में अन्य पहलुओं की भी बारीकी से जांच कर रही है ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके.