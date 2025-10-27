पीलीभीत के राम अवध अस्पताल में मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन, 200 अज्ञात पर FIR दर्ज

पीलीभीत के नामचीन राम अवध अस्पताल में मरीज की मौत के बाद डॉक्टर व स्टाफ के साथ मारपीट व तोड़फोड़ मामले में पुलिस एक्शन में आ गई हैं. पुलिस ने 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों के दबिश तेज कर दी है. वहीं डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग भी की है.

दरअसल 19 अक्टूबर की शाम राम अवध अस्पताल में मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल कैम्पस में तोड़फोड़ कर हंगामा किया. उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर के बेटे व बहू को बंधक बनाकर जमकर बवाल काटा था. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह उन्हें समझा-बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले को शांत किया.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया विरोध

इस घटना को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कड़ा विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ हिंसा, सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने एवं बीएनएस की धारा 191, 190 जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई शुरू कर दी है.

आईएमए अध्यक्ष डॉ. भरत सेठी ने कहा कि 19 अक्टूबर की शाम हमारे सीनियर आईएमए सदस्य डॉ जेएन मिश्रा के हॉस्पिटल पर एक मरीज की मौत के बाद 200 लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा किया और डॉक्टरों को बंधक बना लिया. जिनमें उनके बेटे उनकी बहू भी थे, उनके साथ भी अभद्रता की गई. ये घटना बेहद गंभीर हैं. इन घटनाओं का कड़ी निंदा होनी चाहिए.

डॉक्टर के बेटे और बहू के साथ भी मारपीट

डॉ मनीष मिश्रा ने कहा कि वो दिवाली पर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिता जेएन मिश्रा के राम अवध हॉस्पिटल मिलने आया था. वहां कुछ लोग चीख चिल्लाने लगे. मैं जब उनसे पूछने गया तो उन्होंने मरीज के मरने की बात कहकर मारपीट करना शुरु कर दिया. अस्पताल में तोड़फोड़ कर स्टाफ से अभद्रता की और मेडकिल स्टोर बन्द करवा दिया.

आईएमए ने आरोपियों पर कार्रवाई की माँग की है. आईएमए ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे. अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो डॉक्टरों कैसे सुरक्षित रहेंगे.