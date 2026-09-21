गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत: 100 की ठगी का खुलासा, गरीबों के बैंक खाते खुलाकर करते थे फ्रॉड

पीलीभीत: 100 की ठगी का खुलासा, गरीबों के बैंक खाते खुलाकर करते थे फ्रॉड

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 100 करोड़ से अधिक की ठगी करने वाले दो अन्तर्राजीय ठग को गिरफ्तार किया गया है. ये लोग गरीबों को झांसा देकर उनके नाम से खाते खुलवाते थे और साइबर फ़्रॉड करते थे.

Written By : विक्रांत शर्मा |  Updated at : 21 Sep 2026 08:54 AM (IST)
Preferred Sources

यूपी के पीलीभीत से साइबर ठगी के एक बहुत बड़े और शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. यह गिरोह गरीब और सीधे-सादे लोगों को 10 हजार रुपये का लालच देकर उनके नाम पर चालू खाते खुलवाता था और फिर उनसे 100 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का साइबर फ्रॉड को अंजाम देता था. पुलिस की जांच में देश के 14 राज्यों तक फैले इस गिरोह का बैंकिंग नेटवर्क भी सामने आया है. 

ये मामला पीलीभीत के जहानाबाद थाने का है. जहां पुलिस और साइबर सेल ने मिलकर 100 करोड़ रुपये से अधिक की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. गिरोह के सदस्य गरीब लोगों को सरकारी योजना और इनाम का झांसा देकर बैंक ऑफ बड़ौदा में चालू खाते खुलवाते थे. खाता खुलते ही वे एटीएम, आधार कार्ड, पासबुक और संबंधित सिम अपने कब्जे में ले लेते थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में अघोषित इमरजेंसी के हालात', चंद्रशेखर आजाद ने साधा निशाना
'यूपी में अघोषित इमरजेंसी के हालात', चंद्रशेखर आजाद ने साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बड़े स्तर पर वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले, बदले गए 10 अधिकारियों के विभाग
UP में बड़े स्तर पर वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले, बदले गए 10 अधिकारियों के विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में गूंजेगीं PM मोदी की अनकही कहानियां, BJP का नुक्कड़ नाटक प्लान
यूपी में गूंजेगीं PM मोदी की अनकही कहानियां, BJP का नुक्कड़ नाटक प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में फिर पलटी मारने को तैयार मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम
यूपी में फिर पलटी मारने को तैयार मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा

पूछताछ में सामने आया है कि सिर्फ जहानाबाद के 7 लोगों के खातों से 50 लाख रुपये से अधिक का लेनदेन हुआ. गिरोह '47 बीईटी' जैसी वेबसाइटों के जरिए गेमिंग और इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था. ठगी की रकम को यह तुरंत एटीएम से कैश निकाल लेते थे ताकि, खाता फ्रीज होने पर भी रकम बची रहे. 

यूपी में फिर पलटी मारने तैयार मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम

यूपी समेत 14 राज्यों में था नेटवर्क

इस गिरोह की पहुंच इतनी गहरी थी कि गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान समेत 14 राज्यों के लोगों को निशाना बनाया गया. इन खातों पर साइबर पोर्टल पर अब तक 150 से अधिक शिकायतें दर्ज हैं. सबूत मिटाने के लिए ये हैंडलर दूर बैठकर जीमेल के जरिए मोबाइल डाटा डिलीट कर देते थे, जबकि पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने अपने सिम जला दिए और फोन तोड़ दिए.

इसका खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक नताशा गोयल ने बताया कि गिरोह में नर्सिंग का छात्र भी शामिल था. आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं, जिनका इस्तेमाल फर्जी सिम लेने और होटलों में रुकने के लिए किया जाता था. फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम लैपटाप और मोबाइल से डाटा रिकवर कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी है. 

यूपी में गूंजेगीं PM मोदी की अनकही कहानियां, BJP का नुक्कड़ नाटक प्लान

Published at : 21 Sep 2026 08:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में अघोषित इमरजेंसी के हालात', चंद्रशेखर आजाद ने साधा निशाना
'यूपी में अघोषित इमरजेंसी के हालात', चंद्रशेखर आजाद ने साधा निशाना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में बड़े स्तर पर वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले, बदले गए 10 अधिकारियों के विभाग
UP में बड़े स्तर पर वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले, बदले गए 10 अधिकारियों के विभाग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में गूंजेगीं PM मोदी की अनकही कहानियां, BJP का नुक्कड़ नाटक प्लान
यूपी में गूंजेगीं PM मोदी की अनकही कहानियां, BJP का नुक्कड़ नाटक प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में फिर पलटी मारने को तैयार मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम
यूपी में फिर पलटी मारने को तैयार मानसून, जानें आज कैसा रहेगा मौसम
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद गुस्से की डरावनी पिक्चर | Gurugram | ABP News
Mumbai BMW Accident: तेज रफ्तार...बेकाबू हुई BMW कार | Ground Report | Breaking News | Maharashtra
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry
Rahul Gandhi Indore Visit: राहुल कांग्रेस को 'कॉमेडी' बना रहे हैं? | PM Modi's mimicry | Comedian
The Great AI War: AI ने बदली युद्ध की चाल...रणभूमि में बड़ा बवाल | Houthis | AI Tools | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रशांत महासागर में अलनीनो, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, भारत में 'आफत'
प्रशांत महासागर में अलनीनो, बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान, भारत में 'आफत'
पंजाब
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
पंजाब: नशे के खिलाफ जहर खाने वाले जग्गा सिंह की हालत गंभीर, पटियाला शिफ्ट
विश्व
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
जेलेंस्की ने ट्रंप को घुमाया फोन, न्यूयॉर्क में मिलेंगे, बोले- 'गंभीर कदम...'
ओटीटी
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी सुरभि संग नजर आएंगे मनोज तिवारी, बेटी रिति बिग बॉस 20 में मचा रहीं धमाल
'पति पत्नी और पंगा 2' में पत्नी संग दिखेंगे मनोज तिवारी, बेटी पहुंची बिग बॉस 20
क्रिकेट
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
वैभव की इस खतरनाक स्किल को चुराना चाहते हैं सूर्यकुमार? जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
पश्चिम एशिया में मचेगी तबाही, अमेरिकी नागरिकों के लिए अलर्ट जारी, जानें एडवाइजरी
दिल्ली NCR
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
दिल्ली में खत्म हुआ बारिश का दौर? शुष्क रहेगा मौसम, जानें अपडेट
ट्रेंडिंग
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
ट्रेन में रो रही थी यात्री की बिटिया रानी, चुप कराने को वेंडर ने किया डांस
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget