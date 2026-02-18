हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
पीलीभीत: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, निरस्त करने की मांग

पीलीभीत: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, निरस्त करने की मांग

Pilibhit News: किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह भारत-अमेरिका ट्रेड डील को किसानों का डेथ वारंट बताया है. साथ ही इसे रद्द करने की मांग सरकार से की गई है.

By : विक्रांत शर्मा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 18 Feb 2026 11:20 PM (IST)
Published at : 18 Feb 2026 11:20 PM (IST)
UP NEWS Pilibhit News India US Trade Deal
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीलीभीत: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, निरस्त करने की मांग
पीलीभीत: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी, निरस्त करने की मांग
ग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 60 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त
ग्रेटर नोएडा के भनौता गांव में गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, 60 करोड़ की भूमि अतिक्रमण मुक्त
बस्ती जल विभाग घोटाले पर अधिशासी अभियंता योगेंद्र प्रसाद ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
बस्ती जल विभाग घोटाले पर अधिशासी अभियंता योगेंद्र प्रसाद ने तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा?
GDA के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने की साजिश नाकाम, साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज
GDA के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाने की साजिश नाकाम, साइबर क्राइम सेल में FIR दर्ज
