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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपीलीभीत में युवक से हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

पीलीभीत में युवक से हुई लूट का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

Pilibhit News In Hindi: पीलीभीत पुलिस ने बीते 19 मार्च को युवक से लूट की घटना का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने लूटकांड में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : विक्रांत शर्मा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Mar 2026 11:38 PM (IST)
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पीलीभीत के थाना जहानाबाद क्षेत्र में सरेराह युवक से हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से लूट की बाइक, एक कार, अवैध तमंचा, कारतूस सहित नकदी बरामद की गई है. फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है. वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान संजीव संजू पुत्र पूरनलाल थाना जहानाबाद निवासी ने अपने साथी नदीम, सूरज व धर्मेंद के साथ मिलकर सूनसान सड़क से गुजरने वाले व्यक्ति को निशाना बनाते थे. आरोपी पहले राहगीर का पीछा करते फिर उसे रास्ते मे रोक कर अवैध तमंचे एवं चाकू की नोक पर डरा धमका कर उससे लूट पाट की घटना को अंजाम देते थे.

कबाड़ियों को बेचते थे लूट की बाइक और कार के पार्ट्स

पुलिस ने बताया कि आरोपी उसके बाद अपने साथी नदीम की मदद से लूट की गई बाइक एवं कारों के पार्ट्स मशीनरी निकाल कर अलग-अलग कबाड़ियों की दुकान पर बेंचने का काम करते थे. वहीं गाड़ियों पर कूटरचित नम्बर प्लेट लगाकर लोगो को बाइक बेच कर ठगी का शिकार बनाते थे. 

19 मार्च को बदमाशों ने युवक से की थी लूट

पुलिस ने बताया कि बीते दिनों 19 मार्च को इन्ही युवकों ने थाना क्षेत्र के एक युवक को शिकार बनाया, जिसकी तहरीर के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर अभियुक्तों की तलाश कर रही थी. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है.

कार्रवाई पर अधिकारी क्या बोलें?

एएसपी नताशा गोयल ने कहा, "थाना जहानाबाद क्षेत्र में बीते 19 मार्च को चार युवकों द्वारा एक व्यक्ति से चाकू व तमंचे को दिखा कर धमका कर युवक की बाइक छीन ली थी. ये अपराधी लूट की बाइक व कारों को अलग-अलग कबाड़ियों को बिक्री करते थे, जिसमें एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है."

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Published at : 22 Mar 2026 11:38 PM (IST)
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