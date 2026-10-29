पीलीभीतः AI का इस्तेमाल कर लाखों का भ्रष्टाचार, VB-G RAM G योजना में बड़ा घोटाला उजागर

उत्तर प्रदेश पीलीभीत में AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की मदद से सरकारी योजना में लाखों रुपये के भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है. शासन से जवाब तलब किए जाने के बाद से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. पीलीभीत की एक-दो नहीं, बल्कि कुल 39 ग्राम पंचायतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग कर बड़ा खेल किया गया है.

मामला 'VB-G RAM G योजना' MGNREGS या संबंधित ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूर ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने के नाम पर लाखों रुपये गटकने और फर्जीवाड़ा करने का है. शिकायत शासन तक पहुंचने के बाद अब तक जिले की 39 ग्राम पंचायतों की जांच पूरी की जा चुकी है, जिसके बाद से जिला प्रशासन और विकास खंडों (ब्लॉकों) के अधिकारियों में खलबली मची है.

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तीन सदस्यीय जांच टीम गठित

एआई तकनीक का इस्तेमाल कर लाखों रुपये के भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. वहीं पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए सीडीओ (मुख्य विकास अधिकारी) के नेतृत्व में तीन सदस्यीय जांच टीम गठित कर दी गई है. प्रशासन का दावा है कि जांच में जो भी दोषी और जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ बेहद कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

मामले में क्या बोले संबंधित अधिकारी

श्रम रोजगार उपायुक्त हेमंत कुमार यादव ने इस बारे में बताया कि शासन स्तर से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर डीएम और सीडीओ द्वारा इसका संज्ञान लिया गया है. मामला डुप्लीकेट फोटो के आधार पर उपस्थिति दर्ज कराकर बजट के दुरुपयोग से जुड़ा है. इसके लिए 3 सदस्यीय जांच टीम बनाकर जांच कराई जा रही है. इस पूरे प्रकरण में सख्त कार्रवाई की जा रही है. इस खबर ने एक बार फिर से तकनीक के दुरुपयोग को उजागर किया है.

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