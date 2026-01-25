SIR प्रक्रिया में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO को गिफ्ट, परिवार के साथ टाइगर सफारी की मुफ्त सैर

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से बीएलओ से जुड़ी एक खुश करने वाली खबर सामने आई है, जिले के डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने एसआईआर के काम मे सबसे अव्वल रहे बीएलओ व कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें उनके परिवार के साथ टाइगर रिजर्व की मुफ्त सफारी के साथ रात्रि विश्राम के साथ गेस्ट हाउस में डिनर का उपहार देते हुए रवाना किया गया है. कलेक्टर की इस पहल से जिले के बीएलओ में खुशी में लहर में खुशी की लहर है, साथ ही इसकी सराहना भी हो रही है.



दरअसल, जिले के लगभग 16 बीएलओ को प्रथम पाली में एसआईआर का काम सबसे तेज और बेहतर करने के लिए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है. साथ ही बीएलओ को उनके परिवार के साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व की सफारी के साथ गेस्ट हाउस में बतौर अतिथि के रूप में उनके रुकने की व्यवस्था भी की गई.

गेस्ट हाउस में परिवार संग डिनर करेंगे बीएलओ

इसके अलावा शाम को बीएलओ अपने परिवार के साथ इसी गेस्ट हाउस में रुक कर डिनर करेंगे, उसके बाद अगले दिन सुबह उनके लिए बेहतर मूवी टिकट की व्यवस्था करवा कर, उन्हें मूवी दिखाई जाएगी. एसआईआर कार्य को बेहतर और तेजी के साथ पूरा करने पर बीएलओ को सम्मानित करने व ट्रिप प्लान के लिए जिले के डीएम की सराहना हो रही है. एसआईआर प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के बाद अब बीएलओ फ्री माइंड होकर पूरे परिवार के साथ अब पिकनिक पर जा रहे हैं.

डीएम ने क्या कहा?

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि आज हम लोगो ने सभी बीएलओ को बुला कर सबसे अच्छा काम करने वाले 16 बीएलओ को प्रथम पाली में टाइगर रिजर्ब की सफारी के साथ उनके परिवार के साथ निशुल्क डिनर फ्री मूवी का उपहार दिया गया है. साथ ही नए मतदाता वोटर्स को लेकर फार्म 6 भरकर नए मतदाता को जोड़कर लोकतंत्र को मज़बूत करने का काम करने की शपथ दिलाई गई है.



उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर बीएलओ के साथ सुपर वाइजर के साथ उनके कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है. अभी जिले स्तर के बाद प्रदेश स्तर पर भी एसआईआर कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बीएलओ व कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा.