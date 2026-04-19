पीलीभीत: जमीन सौदे में बड़ा खेल, 1.59 करोड़ की डील, 79 लाख बकाया पैसे मांगने पर ग्रामीण को पीटा

यूपी के पीलीभीत से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां जमीन बेचने के बाद अपने ही पैसे मांगना एक ग्रामीण को भारी पड़ गया. करोड़ों की जमीन हाथ से निकल गई और जब बारी बाकी के पैसे लेने की आई, तो खरीदार ने कार के भीतर ही गुंडागर्दी शुरू कर दी.

पीलीभीत में जमीन के सौदे बड़ा खेल सामने आ रहा है. यहां एक जमीन की 1 करोड़ 59 लाख रुपये में डील हुई. ग्रामीण द्वारा 79 लाख रुपये की बची हुई रकम को मांगने पर उसे बेरहमी पीट दिया गया. साथ ही उसको जमकर प्रताड़ित किया.

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हरियाणा के युवक पर लगे आरोप

हरियाणा के एक युवक पर आरोप है कि उसने न सिर्फ पैसे देने से इनकार किया, बल्कि बीच सड़क पर कार के अंदर ग्रामीण और उसके साले के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी. मामला माधोटांडा क्षेत्र के चित्तरपुर का है. यहां के निवासी रामऔतार ने अपने पिता की 11 बीघा जमीन का सौदा हरियाणा के रोहतक निवासी दीपक के साथ 1 करोड़ 59 लाख 19 हजार रुपए में तय किया था.

खरीद के अगले दिन देना था बकाया पैसा

शुक्रवार (17 अप्रैल) को खरीदार दीपक ने 80 लाख 19 हजार रुपए देकर पूरनपुर तहसील में जमीन का बैनामा अपने नाम करवा लिया. सौदा तय हुआ था कि बाकी के 79 लाख रुपए शनिवार (18 अप्रैल) को दिए जाएंगे. लेकिन शनिवार को जब रामऔतार अपने पिता और साले के साथ बकाया रकम लेने पहुंचे, तो मंजर पूरी तरह बदल गया.

कार में बैठाकर की मारपीट

आरोप है कि दीपक ने पैसे देने के बहाने उन्हें अपनी कार में बिठाया और फिर शुरू हुआ गाली-गलौज और मारपीट का सिलसिला. बीच सड़क पर कार के भीतर हो रही इस मारपीट से इलाके में अफरातफरी मच गई. पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने न केवल बकाया 79 लाख रुपए देने से मना कर दिया, बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी देकर कार से बाहर फेंक दिया.

फिलहाल, इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर हरियाणा के आरोपी दीपक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन करोड़ों के इस हेरफेर और सरेआम हुई इस गुंडागर्दी ने इलाके में हड़कंप मचा दिया है.

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